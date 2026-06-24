Akademik raporlar ve uzman uyarıları, yükselen deniz seviyeleri, orman yangınları, kentsel ısı adaları ve artan fırtınaların küresel turizm merkezlerini tehdit ettiğini, düşen termal konforun ise kıyı turizmi altyapısını sarstığını ortaya koyuyor.

DOSYA: İklime Dirençli Turizm Akademik raporlar ve uzman uyarıları, yükselen deniz seviyeleri, orman yangınları, kentsel ısı adaları ve artan fırtınaların küresel turizm merkezlerini tehdit ettiğini, düşen termal konforun ise kıyı turizmi altyapısını sarstığını ortaya koyuyor.

Anadolu Ajansının (AA) “İklime Dirençli Turizm” başlıklı dosya haberi, küresel iklim krizinin ve aşırı hava olaylarının dünyaca ünlü tatil destinasyonları ile kıyı şeritlerindeki turizm altyapısı üzerindeki yıkıcı etkilerini uzman görüşleri ve bilimsel raporlarla gözler önüne seriyor.

Akademik araştırmalar yükselen deniz seviyelerinden mercan kayalıklarının yok olmasına ve orman yangınlarına kadar pek çok olumsuzluğun turistik bölgeleri tehdit ettiğini gösterirken, bazı ada ülkelerinin yüzyılın sonuna kadar topraklarının büyük kısmını sular altında kaybetme riski bulunuyor.

Kıyı havzalarında da etkisini artıran bu kriz, şiddetlenen fırtınalarla sahil turizmini ve tarım alanlarını vuruyor. Uzmanlar, gelecekte sıklığı ve süresi artacak aşırı hava olaylarının yanı sıra metropollerdeki kentsel ısı adalarının kültür ve şehir turizmini de derinden etkileyeceği uyarısında bulunuyor.

Dünyaca ünlü tatil bölgeleri iklim krizinin tehdidi altında

İklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle meydana gelen aşırı hava olayları, yükselen deniz seviyeleri, olumsuz etkilenen altyapılar, zarar gören mercan kayalıkları ve orman yangınları, dünyaca ünlü turizm bölgelerini tehdit ediyor.

Küresel ısınma Akdeniz kıyılarındaki termal konforu daha fazla düşürebilir

Prof. Dr. Mehmet Somuncu, iklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıkların özellikle Akdeniz havzasındaki ülkelerde turistlerin termal konforunu olumsuz etkilediğini ve bu etkinin giderek artacağını öngördüğünü belirtti.

İklim değişikliği Karadeniz'in plaj turizmi potansiyelini artırıyor

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli akademisyenlerin gerçekleştirdiği "Karadeniz Bölgesinin Öngörülen Yaz Turizmi Potansiyeli" başlıklı araştırma, Karadeniz kıyılarının gelecekte turizm açısından önemli bir alternatif olabileceğini, özellikle Sakarya, Ordu, Samsun, Trabzon ve Rize gibi kentlerin yaz sezonunda plaj turizmi için uygun konfor düzeyine sahip olabileceğini gösterdi.

Isınmanın denizlere etkisi sürdürülebilir turizmle azaltılabilir

Uzmanlar, küresel ısınmanın denizlerdeki olumsuz etkilerinin turizm sektöründe sorunlara yol açabileceğini, bu değişimlerle başa çıkabilmek için ise sürdürülebilir turizm stratejilerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Antarktika'ya kadar ulaşan kirlilik sürdürülebilir turizmi zorunlu kılıyor

Uzmanlar artan turizm faaliyetlerinin, kirlilik başta olmak üzere çevreye verdiği zararların, dünyanın ulaşılması zor bölgelerinde dahi görülebildiği, bunu önlemek için sürdürülebilir turizm yöntemlerinin uygulanması gerektiği uyarısında bulunuyor.