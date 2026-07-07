DOSYA: İklimle Değişen Balıkçılık

07 Temmuz 2026•Güncelleme: 07 Temmuz 2026
Anadolu Ajansının (AA) iklim krizinin deniz ekosistemleri ve balıkçılık sektörü üzerindeki yıkıcı etkilerine yönelik hazırladığı "İklimle Değişen Balıkçılık" başlıklı dosya haberinde, ani gelişen aşırı hava olaylarının ve değişen avlanma koşullarının balıkçılar üzerinde oluşturduğu hayati ve ekonomik riskler ele alınıyor.
İklim değişikliği balıkçıların hayatını tehlikeye atıyor
İklim kriziyle birlikte deniz suyunda meydana gelen sıcaklık artışı balıkların kıyıdan uzaklaşmasına yol açarken yetersiz ekipmanla denize açılmak zorunda kalan balıkçılar, aşırı hava olayları karşısında savunmasız kalıyor.
Artan avlanma süreleri balıkçılığı sürdürülebilirlikten uzaklaştırıyor
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekin Akoğlu, balıkçıların aynı miktardaki balığı yakalamak için geçmiş yıllara göre fazla zaman harcadığını, verimsiz avlanmanın balıkçılık faaliyetlerinde karbon salımını artırdığını belirtti.
Sıcaklık artışıyla Karadeniz'e yayılan türler deniz ekosistemini tehdit ediyor
Uzmanlar deniz suyu sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla Akdeniz'den Karadeniz'e yayılan deniz canlılarının ekosistem dengelerini olumsuz etkileyerek Karadeniz'i "Akdenizleştirebileceğini" belirtiyor.
Ekosistem esaslı balıkçılık olmazsa hamsi ve istavrit tükenebilir
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, ekosistem esaslı balıkçılık yönetimine geçilmemesi durumunda avlanan balık miktarının giderek azalacağı uyarısında bulundu.