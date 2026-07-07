DOSYA: İklimle Değişen Balıkçılık İklim kriziyle ısınan denizlerde balıkların uzaklaşması nedeniyle avlanma süresi ve yakıt tüketimi artan balıkçılar, aşırı hava olayları karşısında hayati risklerle karşı karşıya kalırken yükselen karbon salımı da küresel krizi daha derinleştiriyor.