Binlerce yıllık saklı kalmış tarihleri, şifalı atmosferleri ve devasa sarkıtlarıyla ülkenin dört bir yanındaki doğa harikası mağaralar, turizm potansiyelleri ve büyüleyici yer altı hikayeleriyle mercek altına alınıyor.

DOSYA: Türkiye'nin Mağaraları Binlerce yıllık saklı kalmış tarihleri, şifalı atmosferleri ve devasa sarkıtlarıyla ülkenin dört bir yanındaki doğa harikası mağaralar, turizm potansiyelleri ve büyüleyici yer altı hikayeleriyle mercek altına alınıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Türkiye'nin Mağaraları" dosya haber serisi, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı, binlerce yılda şekillenen yer altı dünyasının kapılarını aralıyor.

Doğal güzellikleri, sarkıt ve dikitleriyle göz kamaştıran, kimi şifalı havasıyla sağlık turizmine kimi de derinlikleriyle macera tutkunlarına hitap eden mağaralar, hazırlanan özel içeriklerle kapsamlı bir şekilde sergileniyor.

Akdeniz ve Ege'nin mağaraları insanlık tarihinden izler yansıtıyor

Muğla, Isparta ve Burdur'da ziyarete açık mağaralar insanlık tarihinin izlerini taşıyor.

"Medeniyetler beşiği" Antalya, mağaralarıyla da turist çekiyor

Ev sahipliği yaptığı uygarlıklar dolayısıyla "medeniyetler beşiği" olarak nitelendirilen Antalya'da insanlık tarihinden izler taşıyan mağaralar, turistlerin uğrak adresleri arasında yer alıyor.

Konya mağara çeşitliliğiyle turizm potansiyelini artırmak istiyor

Kültür turizmi ile dünyanın dört bir tarafından turist ağırlayan Konya mağaralarıyla da ziyaretçi çekiyor.

Doğu'daki mağaralar geçmişe yolculuk için ziyaretçilerini bekliyor

Turizme kazandırılmayı bekleyen Diyarbakır'daki Hilar ile Bırkleyn mağaraları tarihi ve Elazığ'daki Akçatepe Mağarası jeomorfolojik yapısıyla dikkati çekiyor.

Trakya'nın tek turizme açık mağarası yarasalarıyla ziyaretçi çekiyor

Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa, zengin ekosistemi ve barındırdığı yarasa popülasyonuyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Sivas'ın mağara apartmanları ziyaretçilerini ağırlıyor

Sivas'ın Gürün ve Zara ilçelerinde apartman görünümlü kaya mağaralar binlerce yıldır ayakta duruyor.

Denizli mağaralarıyla da turizme katkı sağlıyor

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği dünyaca ünlü "beyaz cennet" Pamukkale'yi barındıran Denizli'de mağaralar da turizm sektörüne katkı sağlıyor.