İç pazarda artan marka ilgisiyle iddialı modeller ardı ardına satışa sunulurken elektrikli otomobillerin yanı sıra bu alandaki diğer çevreci alternatiflerin sayısı da yeni nesil mobilite dönüşümüyle hızla yükseliyor.

DOSYA: Yollar Elektrikleniyor İç pazarda artan marka ilgisiyle iddialı modeller ardı ardına satışa sunulurken elektrikli otomobillerin yanı sıra bu alandaki diğer çevreci alternatiflerin sayısı da yeni nesil mobilite dönüşümüyle hızla yükseliyor.

Anadolu Ajansının (AA) elektrikli otomobillerin gelişimini ele aldığı "Yollar Elektrikleniyor" başlıklı dosya haber serisi, küresel pazarlardaki tarihi dönüşümü mercek altına alıyor.

Üretim maliyetlerinin düşmesi ve sağlanan teşviklerin fiyatları makul seviyelere çekmesiyle birlikte, elektrikli otomobil satışları yüksek seviyelere ulaştı.

Gelecekte fosil yakıtlı araçlara getirilecek satış yasaklarına hazırlanan pazardaki son gelişmeler, hazırlanan özel dosya ile tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Türkiye otomobil pazarında "voltaj" yükseldi

Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, bu yılın 10 ayında 48 bin 883 adete ulaşırken, 2012'de sadece 1 olan pazarda en az bir elektrikli modele sahip marka sayısı, 2023'te 27'ye yükseldi.

Avrupa'da elektrikli araç satışları teşviklerle rekor kırıyor

AB ülkelerinde, 2035 itibarıyla içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışının yasaklanmnası ve üretim maliyetleri düşen elektrikli otomobil fiyatlarının daha makul seviyeye gelmesi, elektrikli otomobil satışlarını rekor seviyelere taşıdı.

Asya'nın elektrikli araç sektörü küresel otomotiv piyasasını yeniden şekillendiriyor

Asya elektrikli araç pazarı, gelişen ekonomiler, kalabalık nüfus ve devletlerin kapsamlı teşvikleriyle Çin'in öncülüğünde hızla büyümeye devam ederken, Asyalı şirketler de küresel otomotiv piyasasındaki dönüşüme öncülük ediyor.

ABD elektrikli araç pazarında Çin'in liderliğini ele geçirmeyi hedefliyor

ABD, elektrikli araç ve batarya üretme yarışında yurt içindeki tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine yönelik politikalarıyla elektrikli araç pazarında lider konumda bulunan Çin'in önüne geçmeyi amaçlıyor.