DOSYA: Yeni Nesil Çiftçiler

Tarım sektöründe uygulanan hibe ve destek programları, gençlerin üretime katılımını artırırken, teknoloji odaklı yatırımlar ve yenilikçi üretim anlayışı sektörün dönüşümünü hızlandırıyor.

Yapay zeka destekli üretim ve paketleme sistemleri, dijital tarım uygulamaları, katma değerli ürün geliştirme, doğrudan pazarlama ve ihracat hedefleriyle öne çıkan genç çiftçiler, geleneksel üretim anlayışını teknolojiyle buluşturuyor. Anadolu Ajansının (AA) farklı illerden derlediği örnekler, yeni nesil üreticilerin verimlilik, sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü artırmaya yönelik projelerle tarımın geleceğine yön verdiğini ortaya koyuyor.

Tarımda genç girişimcilerin sayısı desteklerle artıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığının, üretimde ve yönetimde gençliğin dinamizmi ve vizyonundan faydalanmak amacıyla, Aralık 2022'de Tarım ve Orman Gençlik Konseyini kurduğunu anımsatarak, Türkiye genelinde çeşitli illerde kendi tarımsal faaliyetlerini yürüten üreticileri bir araya getiren konseyin, Bakanlığın sahanın nabzını gençlerin perspektifinden tuttuğu bir "danışma kurulu" gibi hareket ettiğini söyledi.

Bakan Yumaklı, gençlere ilham kaynağı olan konseyin 18 yaşını doldurmuş 41 yaşından gün almamış gençlerden oluştuğunu bildirdi.

Süs bitkisi üreten genç kadın çiftçi rotasını ihracata çevirdi

Babasının kesme çiçek üreticisi olduğunu, üniversite eğitiminin ardından Yalova'ya dönerek çeşitli firmalarda çalıştığını aktaran Nihal Başkan, üç yıldır kendi işletmesinde faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Başkan, genç kadın bir girişimci için Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı desteklerin önemine dikkati çekerek, "Destekler doğru yerde değerlendirildiğinde bizlerin sektöre girebilmesi ve sürekliliğinin sağlanması adına çok faydaları oluyor. Önemli olan bizim bu noktada kendimizi ne kadar geliştirebileceğimiz, bizlere ve tarıma faydalı olacak şekilde doğru projelerle bu destekleri kullanabilmemiz." diye konuştu.

Genç çiftçi tohumluk üretimiyle tarıma ve ekonomiye katkı sunuyor

Nevşehir'de patates üretimi ve ihracatı yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Oğuzhan Güney, Tarım ve Orman Bakanlığınca genç çiftçilere sağlanan desteklerden faydalandıklarına işaret ederek, "Birçok kez destek aldık. Destekleri faydalı buluyorum. Daha önce IPARD Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruyla soğuk hava deposu yaptık. Süreci doğrudan ben yürütmüştüm. Yüzde 70 hibe aldık." diye konuştu.

Genç çiftçi aile mirasını devlet destekleriyle yaşatıyor

Dedesinin 1930'dan bu yana tarımla uğraştığını, kendisinin de 19 yaşından bu yana sektörde faaliyet gösterdiğini dile getiren Yasin Karadağ, "Babam 1980'de dedemden devraldı, 2018'de de ben işleri devam ettirmeye başladım. Şu an 460 baş kapasiteli, destek alarak kurduğumuz bir çiftliğimiz var. Aynı zamanda 3 bin kök kayısı ağacımız var. Hayvanlarımızı kendi arazilerimizde yetiştirdiğimiz ürünlerimizle besliyoruz." dedi.

Yazılım mühendisi genç çiftçi tarımı teknolojiyle buluşturuyor

Çocukluk yıllarından beri tarım sektöründe olduğunu ve aile işletmelerini desteklerle büyüttüğünü dile getiren Bülent Samed Çiner, sera, bahçe ve tarla bitkilerinin bulunduğu çiftliklerinde üretim yaptıklarını söyledi.

Çiner, tarım sektörüne yönelmesinde babasının etkili olduğuna dikkati çekerek, "Ben tarımın içinde büyüdüm. Her işi yaptım. En alttan en üste kadar bütün işleri yaparak büyüdüm. Hem hava durumu takip ettim hem finansını yönettim hem de tarlada işçilik yaptım." dedi.

Yüksek lisans mezunu genç çiftçi tarımda dijital dönüşüme hazırlanıyor

Afyonkarahisar'a bağlı Küçükçobanlı Köyü'nde 4 kuşaktır tarım ve hayvancılıkla uğraştıklarını dile getiren Enes Kelem, çocukluğundan beri sektörün içinde yer aldığını belirtti.

Şirketlerinin bir aile işletmesi olduğunu kaydeden Kelem, "Dedem, babam, amcam, dedemin babası hep tarım ve hayvancılık sektöründelerdi. Ben de bu alanda faaliyet gösteriyorum. Şu anda süt ve et işletmemiz var." dedi.

Genç çiftçi yapay zekayla yumurta üretiminde verimliliği artıracak

Balıkesir'de 3. kuşaktır çiftçilik yaptıklarını dile getiren Esra Özder Çakmak, gıda mühendisi olduğunu ve 2014'ten bu yana tarım sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi.

Çakmak, üniversitede yurt dışını da deneyimlediğine işaret ederek, "Bu deneyimim mesleğe bakış açımı değiştirdi. Mezun olunca hemen aile işletmesinde çalışmadım, kurumsal hayatı da deneyimledim. Kanatlı sektöründe faaliyet gösteren kurumsal bir işletmede gıda mühendisi olarak çalışmaya başladım. Gerçek üretim hattını gördüm. Yeni mezun biri olarak bu tecrübe bana çok şey kattı. Şu anda aile işletmemizde yumurta tavukçuluğu üretiminde çalışıyorum." dedi.

Zeytinyağı üreticisi genç çiftçi markalaşmaya odaklandı

Adana'da tarla ve bahçe ürünleri üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nihan Işık, çocukluk yıllarından beri Adana'da tarımın içinde olduğunu dile getirerek, sektörde çalışmaya devam etmek istediği için ziraat mühendisi olduğunu söyledi.

Çukurova'da üretim yaptıklarına işaret eden Işık, "13 farklı tarla ve bahçe ürünleri yetiştiriyoruz. Tarla ürünlerimizden patates, soğan, ayçiçeği gibi ürünler var. Bahçe bitkilerindeyse nar, narenciye ve zeytin üretimimiz bulunuyor." dedi.

Genç çiftçi yenilebilir menekşeyi pazara kazandırdı

Antalya'daki aile işletmelerinde 5. kuşak temsilci olarak çiftçilik yaptığına işaret eden Elif Erüst, "Okulum bittikten sonra aileme tam anlamıyla destek vermeye başladım. 20 çeşit farklı ürünümüz var. Çiçekler, mini kabak ve patlıcan gibi. Toplam 3 bin dönüm arazide üretim yapıyoruz. " dedi.

Erüst, tarımsal desteklerden faydalanmak için projeler hazırladığına dikkati çekerek, bu desteklerle işlerini genişletmeyi düşündüğünü anlattı.

Genç çiftçi organik ürünlerini kendi markasıyla ihraç etmek istiyor

Manisa'da zeytin, zeytinyağı ve çeşitli organik meyve üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Cavit Çağlar Çankaya, çocukluğundan beri tarım sektörünün içinde olduğunu dile getirerek, üretimi sürdürmeyi kutsal bir görev olarak gördüğü için tarım alanında çalıştığını ifade etti.

Yıl boyunca üretim yaptıklarına işaret eden Çankaya, "Zeytin ve zeytinyağı üretiminin yanında buğday arpa gibi üretimlerimiz de var. Sözleşmeli üretimle organik yem bitkileri de ekiyorum. Meyve olarak çekirdeksiz kuru üzüm ve Trabzon hurması üretimi de yapıyorum." dedi.

Narenciye üreticisi genç çiftçi akıllı paketleme sistemine geçiyor

Canberk Çınar, çocukluğundan beri tarım sektörünün içinde olduğunu ve eğitim hayatından sonra, 25 yaşında, 2. kuşak olarak çiftçilik yapmaya başladığını dile getirerek, narenciye üretimi, paketlemesi ve ihracatı işlerinde çalıştığını söyledi.

Tarım sektörünü binlerce kişinin hayatına dokunabildiği için sevdiğini ifade eden Çınar, "2. kuşak olduğum için bazı noktalara dokunuş yaparak hem bölgeme hem ülkeme katma değerli geri dönüş sağlamayı hedefledim." dedi.

Arıcılık yapan genç çiftçi doğrudan satışa odaklandı

Aile işletmelerinde, arıcılık ve narenciye üretimi yaptıklarını dile getiren Aydın, tarım sektöründe 6. kuşak temsilci olarak devam ettiğini ve yaklaşık 1100 kovanları olduğunu belirtti.

Tarımsal desteklerden faydalandıklarına dikkati çeken Aydın, "Aldığımız destek sayesinde verimliliğimiz, işimize olan sevgimiz daha da arttı. Destekleri yine takip ediyoruz. Gençlerin de tarım sektörü için destekleri takip etmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Elma üreticisi genç çiftçi üretimini meyve kurutmayla çeşitlendirecek

Isparta'da depoculuk ve elma üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Nagihan Ersan, "IPARD Programı kapsamında aldığımız destekle soğuk hava ve paketleme tesisimizi kurduk. Destekler sayesinde tarımda bir adım daha öne geçmiş oluyoruz. Ben, aileden tarım sektörünün içindeyim ama dışarıdan tarım sektörüne gelmek isteyenler için tarımsal destekler çok teşvik edici. Bu yüzden bu destekler devam etmeli ve mümkün olduğunca artırılmalı." diye konuştu.