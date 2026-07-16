Yazma eserler ve nadir kitaplardan oluşan kültürel miras, koleksiyonerler, sahaflar ve uzmanların katkısıyla geleceğe taşınıyor. Alanın temsilcileri, bu mirasın korunmasının kültürel hafıza açısından önemine dikkati çekiyor.

DOSYA: Türkiye'nin Kültür Mirası Yazma eserler ve nadir kitaplardan oluşan kültürel miras, koleksiyonerler, sahaflar ve uzmanların katkısıyla geleceğe taşınıyor. Alanın temsilcileri, bu mirasın korunmasının kültürel hafıza açısından önemine dikkati çekiyor.

Türkiye, medeniyetlerin izlerini taşıyan tarihi yapıları, yazma eserleri, müzeleri ve arşivlerinin yanı sıra kuşaktan kuşağa aktarılan gelenekleri, el sanatları ve kültürel birikimiyle dünyanın en zengin miras coğrafyalarından biri olmayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı “Türkiye'nin Kültür Mirası” dosya haber serisi, bu mirası koruyan, yaşatan ve gelecek nesillere aktarmak için çalışan koleksiyonerlerden sahaflara, akademisyenlerden gelenek taşıyıcılarına uzanan farklı hikâyeler üzerinden kültürel mirasın bugünkü yolculuğunu ele alıyor.

“Koleksiyoner eserleri toplar, paylaşır ve kamuya yararlı hale getirir”

"Türkiye'nin Kültür Mirası" başlıklı dosyamızın ilk haberinde tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal değerlere sahip kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önündeki engelleri koleksiyoner Bekir Cantemir'le konuştuk.

Koleksiyonerliğin akademik ve psikolojik önemine de değinen Cantemir, "Koleksiyoner eserleri toplar, paylaşır ve kamuya yararlı hale getirir. Böylece de kamu kullanımına açılabilir. Elindeki sermayeyi buna aktarmak isteyen, bu sistematiği kurmak isteyenler de kamusal paylaşımdan haz alır. Üniversitelerde koleksiyonerlik ve sanat yönetimi ile ilgili bölümlerin açılması, kültür sanat endüstrisinde ihtiyaç duyulan, koruyan ve yaşatan bakış açısına sahip istihdamı oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.

“Özel müzeler ve koleksiyonerler çoğaldıkça kültürel faaliyetler verimli hale gelir”

Anadolu Ajansının (AA), "Türkiye'nin Kültür Mirası" başlıklı dosyasının ikinci haberinde, 40 yıldır sahaflık yapan Bahtiyar İstekli ile kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önündeki engelleri konuştuk.

Bahtiyar İstekli, “Özel müzeler ve özel koleksiyonerler çoğaldıkça, bunların yapacakları kültürel faaliyetler çok daha verimli hale gelecektir. Devletin, kendisiyle yarışan özel müze ve koleksiyoncuların çoğalmasından memnun olması ve bunu geliştirmesi gerekir.” dedi.

“İnsanlara ellerindekini envantere girecek şekilde paylaşma imkanı sunulmalı”

Anadolu Ajansının (AA), "Türkiye'nin Kültür Mirası" başlıklı dosyasının üçüncü haberinde, kültür varlıklarının korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önündeki engelleri Averbek ile konuştuk.

Türkiye'de yurt dışındaki yazma eserlerle ilgilenecek bir birimin kurulması gerektiğine işaret eden Averbek, "Türkiye'deki özel koleksiyonlarda ne olduğunu kimse bilmiyor. Bu habersiz oluşun bir sebebi var. İnsanlar ürküyor, korkuyor. Biz her gün yeni bir divan görüyoruz. Edebiyat tarihimizi, biz bütün divanlarımızı ortaya koymadan nasıl yazacağız? İnsanlara ellerindekini açık yüreklilikle envantere girecek şekilde paylaşma imkanı sunulursa, bir kere bunlar tescillenmiş olacak. Bunlar tescillendiğinde yurt dışına götürülemeyecek." dedi.