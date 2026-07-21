Dünya 2023 yılında binlerce kişinin öldüğü seller, devasa orman yangınları, yanardağ patlamaları ve yakın tarihin en ölümcül depremleriyle sarsıldı.

DOSYA: 2023'ün Felaketleri Dünya 2023 yılında binlerce kişinin öldüğü seller, devasa orman yangınları, yanardağ patlamaları ve yakın tarihin en ölümcül depremleriyle sarsıldı.

Dünya, 2023 yılında iklim krizinin yıkıcı etkilerini, devasa depremleri ve volkanik hareketlilikleri aynı anda yaşadı.

Yıl boyunca binlerce kişinin hayatını kaybettiği seller, kıtaları küle çeviren orman yangınları ve asrın felaketleri, Anadolu Ajansının (AA) "2023'ün felaketleri" dosya haberinde ele alınıyor.

2023'te dünya yakın tarihinin en ölümcül depremlerine şahit oldu

Dünyada 2023'te başta iklim değişikliğinin yol açtığı birçok felakette binlerce kişi yaşamını yitirirken birçok ülke, yakın tarihinin "en ölümcül" depremlerini yaşadı.

2023'te dünya birçok yanardağ patlamasına şahit oldu

Dünyada, başta iklim değişikliğinin yol açtığı birçok felakette binlerce kişinin yaşamını yitirdiği 2023'te, pek çok ülkede yanardağ patlamaları meydana geldi.

Dünya 2023'te büyük orman yangınlarıyla mücadele etti

Kanada'daki yangınlarında, Güney Kore ve Küba'nın yüz ölçümlerinden daha geniş alanı kapsayan 18,5 milyon hektarlık orman kül oldu - ABD'nin Hawaii eyaletinde, ülkede son 100 yılda en çok can kaybının kayıtlara geçtiği orman yangınları yaşandı.

2023'te dünyada binlerce kişi sel felaketlerinde can verdi

Dünya genelinde bu yıl, başta iklim değişikliğinin yol açtığı afetlerde binlerce kişi yaşamını yitirirken, neredeyse her ülkede sel nedeniyle ölümler ve yıkımlar yaşandı.