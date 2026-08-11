Dışişleri Bakanı Fidan, Libya ziyareti kapsamında Trablus'ta temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Fidan, Libya ziyareti kapsamında, Libya Başbakanının Ulusal Güvenlik Danışmanı Dibeybe, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Takala ile bir araya geldi.
Sümeyye Dilara Dinçer
11 Ağustos 2026•Güncelleme: 11 Ağustos 2026
ANKARA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında, Libya Başbakanının Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Trablus'ta, Libya Başbakanının Ulusal Güvenlik Danışmanı Dibeybe, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve Libya Yüksek Devlet Konseyi (Senato) Başkanı Muhammed Miftah Takala ile görüştü.