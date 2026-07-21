Dünya genelinde 216 milyon kişiyi göçe zorlayacak kuraklık Türkiye'yi de etkilerken yağışların yüzde 6 azaldığı Akdeniz'de artan buharlaşma tarımsal üretimi baltalıyor, hidroelektrik üretimini yüzde 10 ve nükleer üretimi yüzde 1 düşürüyor.

DOSYA: Kuraklık Tehlikesi Dünya genelinde 216 milyon kişiyi göçe zorlayacak kuraklık Türkiye'yi de etkilerken yağışların yüzde 6 azaldığı Akdeniz'de artan buharlaşma tarımsal üretimi baltalıyor, hidroelektrik üretimini yüzde 10 ve nükleer üretimi yüzde 1 düşürüyor.

Kuraklıkla birlikte su kıtlığı, deniz seviyesinde yükselme, mahsul kaybı ve aşırı nüfus artışı gibi faktörlere bağlı olarak dünya genelinde 2050'ye kadar 216 milyon kişinin göç etmek zorunda kalacağı tahmin ediliyor.

İklim krizinin bu yıkıcı tablosundan en ağır darbeyi alacak bölgelerin başında ise küresel tarımın kalbi sayılan Akdeniz Havzası ve Türkiye geliyor.

Uzmanlar, sıcaklıklardaki artış ve yağışlardaki azalışın buharlaşmayı tetiklediğini belirterek, kuzey ülkelerine kıyasla Akdeniz kuşağının çok daha yüksek bir kuraklık ve gıda güvenliği riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yapıyor.

Dünyanın kurak bölgeleri göç riski altında

Kuraklığa bağlı olarak dünya genelinde 2050'ye kadar 216 milyon kişinin göç etmek zorunda kalacağı tahmin edilirken, uzmanlar en çok etkilenecek bölgelerin Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Doğu olduğunu kaydediyor.

Türkiye'nin 4'te 3'ü kalıcı kuraklığa sürükleniyor

Türkiye'de 2023 su yılı yağış miktarı normal değerlere göre yüzde 6 düşerken uzmanlar yağışların azalmasıyla meteorolojik kuraklık tehdidinin büyüdüğü ve Türkiye'nin 4'te 3'ünün kalıcı kuraklığa sürüklendiği uyarısında bulunuyor.

Avrupa'da derinleşen kuraklık birçok sektörü tehdit ediyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan, "Sıcaklıklardaki artışlar ve yağışlardaki azalmalar, buharlaşmanın artmasına ve kuraklık probleminin ortaya çıkmasına neden oluyor." dedi.