Kıtada yaşayanların hayatlarının her aşamasında yer alan Afrika müziği, özgürlük ve adalet arayışının bir parçası olarak doğumuna etki ettiği caz ve rap gibi türlerde izlerini barındırıyor.

DOSYA: Afrika Müziği Kıtada yaşayanların hayatlarının her aşamasında yer alan Afrika müziği, özgürlük ve adalet arayışının bir parçası olarak doğumuna etki ettiği caz ve rap gibi türlerde izlerini barındırıyor.

Bonda, likembe ve mbira gibi birçok geleneksel enstrümanın kullanıldığı Afrika'da kültürel yaşamın ayrılmaz bir parçası konumundaki kıtaya özgü müzik, yüzyıllar boyunca doğduğu toprakların ötesine taşınmasıyla dünyanın birçok yerinde yeni türlerin içinde izlerini yaşatıyor.

Düğün, cenaze ve kutlamalarda kullanılan ritimler aynı zamanda haberleşme amacıyla da hayatın içinde yer alırken, tüm bu zenginlik Anadolu Ajansının (AA) "Afrika Müziği" dosyasında mercek altına alınıyor.

Saf otantik ritimlerden hüzünlü direniş ve özgürlük şarkılarına Afrika müziği

Afrika'da kültürel yaşamın ayrılmaz bir parçası konumundaki kıtaya özgü müzik, yüzyıllar boyunca doğduğu toprakların ötesine taşınmasıyla dünyanın birçok yerinde yeni türlerin içinde izlerini barındırıyor.

Batı Afrika'nın insan sesini taklit eden "konuşan davulu" Tama

Başta Senegal olmak üzere tüm Batı Afrika'da bilinen perküsyon aleti "tama", insan mırıldanmasını yakın bir ses çıkarabildiği için "konuşan davul" olarak biliniyor.

Batı Afrika'nın geleneksel ve tarihi trompeti: "Kakaki"

Batı Afrika'nın geleneksel ve tarihi trompeti olarak bilinen kakaki, Nijerya'da özellikle Hausa kabilesi halkı arasında yaygın üflemeli çalgı olarak kullanılıyor.

Nijerya'da Hausa kültürüne ait geleneksel müzik aleti "şantu" zamana direniyor

Nijerya'da Hausa kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel müzik enstrümanı "şantu", bugün farklı müzik aletlerinin ve türlerinin ortaya çıkmasıyla unutulmaya yüz tuttu.

Batı ve Orta Afrika’nın şifacı enstrümanı "goje"

Kamerun'dan Nijerya'ya, Togo’dan Benin'e kadar bütün Batı ve Orta Afrika’da asırlardır kullanılan "goje", sesinin hastaları iyileştirdiğine inanıldığı için “şifacı enstrüman” olarak da anılıyor.