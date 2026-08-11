Volt Teknoloji, KAAN ve HÜRKUŞ'un ardından HÜRJET ve GÖKBEY'in elektrik güç sistemlerini geliştirecek

[1/16] Dünyanın sayılı uçak ana güç üretim sistemi üreticilerinden İzmir merkezli Volt Teknoloji, milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği ana güç üretim sistemini HÜRKUŞ'a uyarlarken, HÜRJET ve GÖKBEY platformlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

[2/16] İzmir'de faaliyet gösteren Volt Teknoloji de yaklaşık 4 yıl önce başlattığı çalışmalar kapsamında milli muharip uçak KAAN'ın ana güç üretim sistemini yerli ve özgün bir mühendislik yaklaşımıyla geliştirdi. Tasarım, analiz, prototip üretimi, doğrulama, çevresel ve fonksiyonel testler, elektromanyetik uyumluluk, entegrasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen sistem, KAAN'ın taksi testleri ve ilk uçuş sürecinde görev aldı.

[3/16] Dünyanın sayılı uçak ana güç üretim sistemi üreticilerinden İzmir merkezli Volt Teknoloji, milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği ana güç üretim sistemini HÜRKUŞ'a uyarlarken, HÜRJET ve GÖKBEY platformlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir'de faaliyet gösteren Volt Teknoloji de yaklaşık 4 yıl önce başlattığı çalışmalar kapsamında milli muharip uçak KAAN'ın ana güç üretim sistemini yerli ve özgün bir mühendislik yaklaşımıyla geliştirdi. Tasarım, analiz, prototip üretimi, doğrulama, çevresel ve fonksiyonel testler, elektromanyetik uyumluluk, entegrasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen sistem, KAAN'ın taksi testleri ve ilk uçuş sürecinde görev aldı.

[4/16] Dünyanın sayılı uçak ana güç üretim sistemi üreticilerinden İzmir merkezli Volt Teknoloji, milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği ana güç üretim sistemini HÜRKUŞ'a uyarlarken, HÜRJET ve GÖKBEY platformlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir'de faaliyet gösteren Volt Teknoloji de yaklaşık 4 yıl önce başlattığı çalışmalar kapsamında milli muharip uçak KAAN'ın ana güç üretim sistemini yerli ve özgün bir mühendislik yaklaşımıyla geliştirdi. Tasarım, analiz, prototip üretimi, doğrulama, çevresel ve fonksiyonel testler, elektromanyetik uyumluluk, entegrasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen sistem, KAAN'ın taksi testleri ve ilk uçuş sürecinde görev aldı.

[5/16] Dünyanın sayılı uçak ana güç üretim sistemi üreticilerinden İzmir merkezli Volt Teknoloji, milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği ana güç üretim sistemini HÜRKUŞ'a uyarlarken, HÜRJET ve GÖKBEY platformlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir'de faaliyet gösteren Volt Teknoloji de yaklaşık 4 yıl önce başlattığı çalışmalar kapsamında milli muharip uçak KAAN'ın ana güç üretim sistemini yerli ve özgün bir mühendislik yaklaşımıyla geliştirdi. Tasarım, analiz, prototip üretimi, doğrulama, çevresel ve fonksiyonel testler, elektromanyetik uyumluluk, entegrasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen sistem, KAAN'ın taksi testleri ve ilk uçuş sürecinde görev aldı.

[6/16] Dünyanın sayılı uçak ana güç üretim sistemi üreticilerinden İzmir merkezli Volt Teknoloji, milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği ana güç üretim sistemini HÜRKUŞ'a uyarlarken, HÜRJET ve GÖKBEY platformlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir'de faaliyet gösteren Volt Teknoloji de yaklaşık 4 yıl önce başlattığı çalışmalar kapsamında milli muharip uçak KAAN'ın ana güç üretim sistemini yerli ve özgün bir mühendislik yaklaşımıyla geliştirdi. Tasarım, analiz, prototip üretimi, doğrulama, çevresel ve fonksiyonel testler, elektromanyetik uyumluluk, entegrasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen sistem, KAAN'ın taksi testleri ve ilk uçuş sürecinde görev aldı.

[7/16] Dünyanın sayılı uçak ana güç üretim sistemi üreticilerinden İzmir merkezli Volt Teknoloji, milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği ana güç üretim sistemini HÜRKUŞ'a uyarlarken, HÜRJET ve GÖKBEY platformlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir'de faaliyet gösteren Volt Teknoloji de yaklaşık 4 yıl önce başlattığı çalışmalar kapsamında milli muharip uçak KAAN'ın ana güç üretim sistemini yerli ve özgün bir mühendislik yaklaşımıyla geliştirdi. Tasarım, analiz, prototip üretimi, doğrulama, çevresel ve fonksiyonel testler, elektromanyetik uyumluluk, entegrasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen sistem, KAAN'ın taksi testleri ve ilk uçuş sürecinde görev aldı.

[8/16] Dünyanın sayılı uçak ana güç üretim sistemi üreticilerinden İzmir merkezli Volt Teknoloji, milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği ana güç üretim sistemini HÜRKUŞ'a uyarlarken, HÜRJET ve GÖKBEY platformlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir'de faaliyet gösteren Volt Teknoloji de yaklaşık 4 yıl önce başlattığı çalışmalar kapsamında milli muharip uçak KAAN'ın ana güç üretim sistemini yerli ve özgün bir mühendislik yaklaşımıyla geliştirdi. Tasarım, analiz, prototip üretimi, doğrulama, çevresel ve fonksiyonel testler, elektromanyetik uyumluluk, entegrasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen sistem, KAAN'ın taksi testleri ve ilk uçuş sürecinde görev aldı.

[9/16] Dünyanın sayılı uçak ana güç üretim sistemi üreticilerinden İzmir merkezli Volt Teknoloji, milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği ana güç üretim sistemini HÜRKUŞ'a uyarlarken, HÜRJET ve GÖKBEY platformlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir'de faaliyet gösteren Volt Teknoloji de yaklaşık 4 yıl önce başlattığı çalışmalar kapsamında milli muharip uçak KAAN'ın ana güç üretim sistemini yerli ve özgün bir mühendislik yaklaşımıyla geliştirdi. Tasarım, analiz, prototip üretimi, doğrulama, çevresel ve fonksiyonel testler, elektromanyetik uyumluluk, entegrasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen sistem, KAAN'ın taksi testleri ve ilk uçuş sürecinde görev aldı.

[10/16] Dünyanın sayılı uçak ana güç üretim sistemi üreticilerinden İzmir merkezli Volt Teknoloji, milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği ana güç üretim sistemini HÜRKUŞ'a uyarlarken, HÜRJET ve GÖKBEY platformlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir'de faaliyet gösteren Volt Teknoloji Genel Müdürü Ulaş Tutan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

[11/16] Dünyanın sayılı uçak ana güç üretim sistemi üreticilerinden İzmir merkezli Volt Teknoloji, milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği ana güç üretim sistemini HÜRKUŞ'a uyarlarken, HÜRJET ve GÖKBEY platformlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir'de faaliyet gösteren Volt Teknoloji de yaklaşık 4 yıl önce başlattığı çalışmalar kapsamında milli muharip uçak KAAN'ın ana güç üretim sistemini yerli ve özgün bir mühendislik yaklaşımıyla geliştirdi. Tasarım, analiz, prototip üretimi, doğrulama, çevresel ve fonksiyonel testler, elektromanyetik uyumluluk, entegrasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen sistem, KAAN'ın taksi testleri ve ilk uçuş sürecinde görev aldı.

[12/16] Dünyanın sayılı uçak ana güç üretim sistemi üreticilerinden İzmir merkezli Volt Teknoloji, milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği ana güç üretim sistemini HÜRKUŞ'a uyarlarken, HÜRJET ve GÖKBEY platformlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir'de faaliyet gösteren Volt Teknoloji de yaklaşık 4 yıl önce başlattığı çalışmalar kapsamında milli muharip uçak KAAN'ın ana güç üretim sistemini yerli ve özgün bir mühendislik yaklaşımıyla geliştirdi. Tasarım, analiz, prototip üretimi, doğrulama, çevresel ve fonksiyonel testler, elektromanyetik uyumluluk, entegrasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen sistem, KAAN'ın taksi testleri ve ilk uçuş sürecinde görev aldı.

[13/16] Dünyanın sayılı uçak ana güç üretim sistemi üreticilerinden İzmir merkezli Volt Teknoloji, milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği ana güç üretim sistemini HÜRKUŞ'a uyarlarken, HÜRJET ve GÖKBEY platformlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir'de faaliyet gösteren Volt Teknoloji de yaklaşık 4 yıl önce başlattığı çalışmalar kapsamında milli muharip uçak KAAN'ın ana güç üretim sistemini yerli ve özgün bir mühendislik yaklaşımıyla geliştirdi. Tasarım, analiz, prototip üretimi, doğrulama, çevresel ve fonksiyonel testler, elektromanyetik uyumluluk, entegrasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen sistem, KAAN'ın taksi testleri ve ilk uçuş sürecinde görev aldı.

[14/16] Dünyanın sayılı uçak ana güç üretim sistemi üreticilerinden İzmir merkezli Volt Teknoloji, milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği ana güç üretim sistemini HÜRKUŞ'a uyarlarken, HÜRJET ve GÖKBEY platformlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir'de faaliyet gösteren Volt Teknoloji de yaklaşık 4 yıl önce başlattığı çalışmalar kapsamında milli muharip uçak KAAN'ın ana güç üretim sistemini yerli ve özgün bir mühendislik yaklaşımıyla geliştirdi. Tasarım, analiz, prototip üretimi, doğrulama, çevresel ve fonksiyonel testler, elektromanyetik uyumluluk, entegrasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen sistem, KAAN'ın taksi testleri ve ilk uçuş sürecinde görev aldı.

[15/16] Dünyanın sayılı uçak ana güç üretim sistemi üreticilerinden İzmir merkezli Volt Teknoloji, milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği ana güç üretim sistemini HÜRKUŞ'a uyarlarken, HÜRJET ve GÖKBEY platformlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir'de faaliyet gösteren Volt Teknoloji de yaklaşık 4 yıl önce başlattığı çalışmalar kapsamında milli muharip uçak KAAN'ın ana güç üretim sistemini yerli ve özgün bir mühendislik yaklaşımıyla geliştirdi. Tasarım, analiz, prototip üretimi, doğrulama, çevresel ve fonksiyonel testler, elektromanyetik uyumluluk, entegrasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen sistem, KAAN'ın taksi testleri ve ilk uçuş sürecinde görev aldı.

[16/16] Dünyanın sayılı uçak ana güç üretim sistemi üreticilerinden İzmir merkezli Volt Teknoloji, milli muharip uçak KAAN için geliştirdiği ana güç üretim sistemini HÜRKUŞ'a uyarlarken, HÜRJET ve GÖKBEY platformlarına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İzmir'de faaliyet gösteren Volt Teknoloji de yaklaşık 4 yıl önce başlattığı çalışmalar kapsamında milli muharip uçak KAAN'ın ana güç üretim sistemini yerli ve özgün bir mühendislik yaklaşımıyla geliştirdi. Tasarım, analiz, prototip üretimi, doğrulama, çevresel ve fonksiyonel testler, elektromanyetik uyumluluk, entegrasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen sistem, KAAN'ın taksi testleri ve ilk uçuş sürecinde görev aldı.