Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinin tüp deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Samsun'da tüp deposunda çıkan yangın söndürüldü Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinin tüp deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çay Mahallesi Şeyh Zeytennit Caddesi'nde Yücel Sezer'e ait tüp deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Depoda meydana gelen patlamalar nedeniyle polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Patlamalar sırasında depodan fırlayan parçaların isabet ettiği bir binanın 6'ncı katındaki dairede yangın çıktı.

Yangına 9 itfaiye aracı, 2 TOMA ve 2 sulama aracıyla müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu tüp deposundaki ve dairedeki yangın söndürüldü.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ile Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.