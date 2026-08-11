İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "İspanya'ya düzensiz bir şekilde giren herkes Fas'a geri dönecek." dedi.

İspanya'dan düzensiz göçmenlere "hayatınızı tehlikeye atmayın" mesajı İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "İspanya'ya düzensiz bir şekilde giren herkes Fas'a geri dönecek." dedi.

Albares, düzensiz göçmen akınına maruz kalan Sebte'ye yaptığı ziyaret esnasında basına açıklamalarda bulundu.

Doğrudan İspanya’nın Kuzey Afrika'daki toprakları Melilla ve Sebte'ye gelmek isteyen Afrikalılara seslenen Albares, "Başarısızlığa mahkum bir macerada hayatlarınızı tehlikeye atmayın." dedi.

Albares, İspanya topraklarına girme konusunda çok sayıda yanlış bilginin dolaştığını da vurguladı.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine iadeleri konusunda Fas hükümetiyle de yakından çalıştıklarını belirten Albares, "İspanya'ya düzensiz bir şekilde giren herkes Fas'a geri dönecek." ifadelerini kullandı.

Albares, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere Sebte'ye destek çağrısı yaparken, Avrupa ile Afrika arasındaki sınırı "dünyanın en karmaşık sınırlarından" biri olarak nitelendirdi.

İspanya'dan gelen yolculara sınır kontrolü uygulayan İtalya'yı da eleştiren Albares, bu adımın ardında büyük olasılıkla "parti çıkarları" ve "seçim ihtiyaçlarının" yattığını söyledi.

Ne olmuştu?

Fas'ın kuzeyindeki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.