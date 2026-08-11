BM'den Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a destek açıklaması

Mücahit Oktay
11 Ağustos 2026•Güncelleme: 11 Ağustos 2026
Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı.
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un TBMM’de kabul edilmesiyle ilgili soru üzerine Haq, "Süreç ilerledikçe konuyu takip ettiklerini" söyledi.
Haq, söz konusu yasanın kabul edilme sürecine atıf yaparak, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini kaydetti.