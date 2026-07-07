DOSYA: İstanbul'un Ulaşım Sorunu

Anadolu Ajansının (AA), İstanbullular için çileye dönüşen trafiğe ilişkin hazırladığı "İstanbul'un Ulaşım Sorunu" başlıklı dosya haberi, 16 milyonu aşan nüfusun ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalan toplu taşıma kapasitesini, kronikleşen araç arızalarını, kazaları ve tüm bunlarla birleşerek çekilmez bir hal alan şehir içi ulaşım ağını yolcu şikayetleriyle birlikte mercek altına alıyor.
Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki 52 kilometrelik mesafede 24 saat mekik dokuyarak günde yaklaşık 1 milyon kişiyi taşıyan metrobüslerin mevcut kapasitesi, megakentin 16 milyonu aşan nüfusunun ulaşım ihtiyacı için yetersiz kalırken, buna araç arızaları ve kazalar da eklendiğinde İstanbullular için metrobüsle ulaşım çekilmez bir hal alıyor.
İstanbullular, gece saatlerinde toplu taşımayla ulaşım sağlamada zorluk çekerken, her gece kesintisiz hizmet veren metrobüs ile 9 İETT hattı ve sadece hafta sonu gece seferi uygulanan 7 metro hattı megakent için yetersiz kalıyor.
İstanbul'da her geçen gün artan İETT otobüslerinin sefer iptalleri, gecikmeleri ve arızaları vatandaşları bıktırdı.
İstanbul'da her gün 2 milyonun üzerinde yolcu taşıyan metro, tramvay ve füniküler hatları, nüfusu 16 milyonu aşan kente yetersiz kalırken, yaşanan arıza ve teknik aksaklıklar da vatandaşların tepkisine yol açıyor.
İki kıtayı birleştiren, hizmete girmesinden bu yana geçen 10 yıllık sürede 1 milyardan fazla yolcu taşıyan ve her gün iki yaka arasında gidip gelen İstanbulluların ilk tercihi Marmaray oluyor.
Milyonlarca insanın ve aracın seyir halinde olduğu İstanbul trafiği zaman kaybının yanı sıra solunum, işitme ve ruh sağlığı üzerine de olumsuz etkilere neden oluyor.
Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, trafikte yaşanan şiddetin öfke yansıması olduğunu, öfkenin de doyumsuzluk ve tatminsizlikle yükselen stres ve kaygıdan kaynaklandığını söyledi.
Akademisyenlerin oluşturduğu "Dataritim Veri Araştırmaları Grubu"nun, 9 yıl boyunca izlediği İstanbul trafiğine ilişkin hazırladığı rapora göre megakentte yaşayanların yaklaşık 3,5 yılı trafikte bekleyerek geçiyor.
Trafiğe kayıtlı 5 milyondan fazla aracın bulunduğu megakent İstanbul'da meydana gelen trafik kazaları, hem can kaybına hem de hasara yol açıyor.
Türkiye'nin en önemli kenti İstanbul'daki köprü ve tüneller ulaşımın can damarını oluştururken, yeni yapılacak ulaşım ağlarının toplu taşımayı desteklemesinin trafik sorunu çözümüne katkı sağlayacağı belirtiliyor.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, metrobüs sisteminin kapasitesinin ve güvenliğinin artırılması için "lastik tekerlekli otonom metro" projesine dönüştürülmesi gerektiğini bildirdi.
İstanbul'da toplu taşımaya alternatif haline gelmesi beklenen elektrikli skuterlerin (e-skuter) kullanımı, yönetmelik ve yönergelerle yasal zemine oturtulmaya çalışılıyor.
Motosiklet İleri Sürüş Eğitmeni Zafer Akçay, İstanbul'un trafik sorununun büyük ölçüde çözülebilmesi için motosiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını önerdi.
İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Paköz, İstanbul gibi bir büyük şehrin ana omurgasını oluşturabilecek hızlı metro çözümlerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.
İstanbul genelinde hissedilen ve özellikle bazı semtlerde kangren haline dönüşmüş otopark sorunu megakentte sürücüleri zor durumda bırakırken, ölümle sonuçlanan tartışmalara da neden oluyor.
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