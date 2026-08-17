Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası (LCAW) arasında, iklim eylemi, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan protokol yapıldı.

Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası'ndan işbirliği protokolü Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası (LCAW) arasında, iklim eylemi, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan protokol yapıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile Climate Action Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Nick Henry düzenlenen törende protokolü imzaladı.

İşbirliğiyle sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımının küresel iklim eylemi gündemindeki görünürlüğünün artırılması, uluslararası paydaşlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi ve ortak çalışmalar geliştirilmesi hedefleniyor.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel ölçekte büyüyen sıfır atık yaklaşımı, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı döneminde iklim eyleminin önemli başlıklarından biri olarak uluslararası gündemdeki yerini güçlendiriyor.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü COP31 sürecinde, iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra kaynakların verimli kullanılması, atıkların azaltılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi de öncelikli alanlar arasında öne çıkıyor.

Bu doğrultuda Sıfır Atık Vakfı ile LCAW arasında imzalanan protokol, sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımının küresel iklim eylemiyle daha güçlü biçimde buluşmasına yönelik önemli bir adım niteliği taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağırbaş, işbirliği için Nick Henry'ye teşekkürlerini iletti.

Ağırbaş, "Bu işbirliği protokolünden sonra umarım güçlü bir çalışma gerçekleştirerek COP31 ve Londra İklim Eylem Haftası'nda ortak etkinlikler düzenleriz. Gelecek yıl İstanbul Sıfır Atık Haftası'nda katılımlarınızı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Henry ise ortaklıktan duyduğu heyecanı aktararak, protokolün harika başlangıç olacağını kaydetti.

LCAW ile Sıfır Atık gündemi ortak zeminde buluşacak

2019 yılında kurulan Londra İklim Eylem Haftası bugün dünyanın önde gelen şehir ölçekli iklim platformlarından biri olarak farklı sektörlerden aktörleri, Londra'da bir araya getiriyor.

LCAW, hükümetler, şehirler, iş dünyası, finans kuruluşları, akademi, sivil toplum ve yerel topluluklar arasında iklim eylemine yönelik işbirliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlıyor.

20-28 Haziran'da gerçekleştirilen LCAW kapsamında enerji dönüşümü, iklim finansmanı, dayanıklılık, inovasyon, şehirler, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir üretim-tüketim modelleri başta olmak üzere iklim gündeminin farklı boyutları ele alındı.

Sıfır Atık Vakfı da LCAW 2026 kapsamında gerçekleştirdiği katılımlarla sıfır atık yaklaşımını küresel iklim eylemi gündemiyle buluşturdu. Vakfın çalışmaları, LCAW süresince oluşturulan stant alanında uluslararası katılımcılarla paylaşılırken, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Ağırbaş çeşitli programlarda konuşmacı olarak yer aldı.

Ortak çalışmalar geliştirilecek

Protokol kapsamında vakıf ile Londra İklim Eylem Haftası ekosistemi arasında karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi, ortak etkinlik ve programların değerlendirilmesi, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanlarında uluslararası farkındalığın artırılması ve farklı sektörlerden paydaşların bir araya getirileceği çalışmalar yürütülmesi öngörülüyor.

İşbirliğiyle ayrıca LCAW’ın geniş iklim eylemi ağı ile vakfın sıfır atık alanındaki uluslararası çalışmalarının birbirini tamamlayan bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı ile Londra İklim Eylem Haftası arasındaki işbirliğinin, sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımının iklim eyleminin temel bileşenlerinden biri olarak daha geniş uluslararası çevrelerde ele alınmasına katkı sağlaması bekleniyor.