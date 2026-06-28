[1/17] Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, her geçen yıl sayıları artan yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

[2/17] Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, her geçen yıl sayıları artan yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

[3/17] Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, her geçen yıl sayıları artan yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

[4/17] Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, her geçen yıl sayıları artan yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

[5/17] Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, her geçen yıl sayıları artan yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

[6/17] Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, her geçen yıl sayıları artan yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

[7/17] Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, her geçen yıl sayıları artan yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

[8/17] Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, her geçen yıl sayıları artan yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

[9/17] Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, her geçen yıl sayıları artan yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

[10/17] Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, her geçen yıl sayıları artan yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

[11/17] Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, her geçen yıl sayıları artan yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

[12/17] Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, her geçen yıl sayıları artan yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

[13/17] Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, her geçen yıl sayıları artan yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

[14/17] Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Meryem Ana Süryani Kilisesi, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, her geçen yıl sayıları artan yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

[15/17] Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor. Diyarbakır Otelciler ve Turizm Derneği Başkanı Deniz Güler, açıklamalarda bulundu.

[16/17] Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor. Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelcileri Birliği Başkanı Veysi Kaya, açıklamalarda bulundu.

[17/17] Güneydoğu Anadolu bölgesinin turizmin gözde illerinden Diyarbakır'daki turizmciler 2 milyon ziyaretçi hedefine ulaşacaklarına inanıyor. TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Serdar Baturay, açıklamalarda bulundu.