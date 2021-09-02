Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filenin Sultanlarına moral ziyareti
CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonasında yarı finale çıkan Kadın Voleybol Milli Takımı'yla Belgrad'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sizi seviyoruz, gurur duyuyoruz. Büyükelçiliğimiz de hizmetinizde, emrinizde." diye konuştu.
Ankara
Resmi ziyarette bulunmak geldiği Belgrad'da Filenin Sultanlarıyla akşam yemeğinde buluşan Çavuşoğlu, Türk milletinin milli voleybolcularla gurur duyduğunu söyledi.
Önünüzde kupalar, arkanızda milyonlar var!🇹🇷— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 1, 2021
Belgrad’daki yarı final öncesi #FileninSultanları’yla buluştuk. 84 milyonun yüreğindeki heyecanı kendilerine ilettik. pic.twitter.com/GexTwDmhrx
Millilerin Tokyo 2020 Olimpiyatlarında da madalya kazanmasa da tüm ülkeyi mutlu edip gururlandırdığını kaydeden Çavuşoğlu, "Şimdi de tesadüfen buradayız. Daha önceden planlanmış bir ziyaretti. Sizin gelişinizi de takip ediyorduk. Ankara'ya dönmeden sizlere içimizdeki duyguları anlatmak istedik." dedi.
Çavuşoğlu, Filenin Sultanlarının Türkiye'ye voleybolu sevdirdiğini ifade ederek, "Hoca süper, takım süper. Takım ruhu derler ya, bu kadar güzel takım ruhunu ben hiçbir yerde görmedim." diye konuştu.
Polonya ile oynana çeyrek final maçının son setinin heyecan verici olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İnşallah finale çıkacaksınız. Finale çıkarsanız da gelmeye çalışacağım ama bizim işlerimiz belli olmaz. Sizi seviyoruz, sizinle gurur duyuyoruz. Büyükelçiliğimiz de hizmetinizde, emrinizde." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu ve milliler ayrıca Hande Baladın'ın da doğum gününü kutladı.