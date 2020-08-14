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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın karşılığını alır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır." dedi.

Zuhal Demirci,Muhammet Tarhan   | 14.08.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın karşılığını alır

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında, mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın, Doğu Akdeniz'de Mısır ile yaptığı anlaşma ve Oruç Reis'i taciz etme girişimlerine yönelik, "Yunanistan'ın böyle bir adım atması kabul edilemez. Bu noktada suçlanacak bir ülke varsa o da Yunanistan'dır. Yunanistan'ın aklıselim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu konuda her zaman diplomasiden yana olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: 

"Biz her zaman siyasi diyalogla barışçıl yoldan tüm meselelerin halledilmesinden yanayız. Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) da 'Tüm ülkelerle oturup Doğu Akdeniz'de herkesin kabul edebileceği, hakça paylaşım konusunda iş birliğine ve anlaşmaya varız.' dedi ama Yunanistan 'Kuralları ben belirlerim, ondan sonra gel oturalım.' diyorsa bu böyle işlemez. Bunun da hem masada hem sahada işlemeyeceğini gösterdik." 

Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerginliği artırmaya yönelik adımlarına da değinen Çavuşoğlu, "Fransa'nın özellikle gerginliği artıracak adımlardan kaçınması lazım. Böyle kabadayılıkla bir yere varamazlar. Bu tür adımların da Türkiye üzerinde bir etkisinin olmayacağını söylemek isterim." diye konuştu. 

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenilir bir örgüt olarak diyaloğu ve diplomasiyi desteklemesi gerektiğini de bildirdi. 

"BAE, bölgenin istikrarsızlığı için sürekli çaba sarf eden bir ülke"

Çavuşoğlu, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, bu anlaşmanın yanlış olup olmadığına bakmak için Filistin'in tepkisine bakmak gerektiği yanıtını verdi. 

Filistin'in çok şiddetli şekilde bu anlaşmaya karşı çıktığını hatırlatan Çavuşoğlu, dolayısıyla, bu anlaşmayı desteklemenin mümkün olmadığının altını çizdi. 

Bu anlaşmanın amacının, sözde "Yüzyılın Anlaşması"nı desteklemek için ABD'nin öncülüğünde yapıldığını ve Yüzyılın Anlaşması'na destek bulmak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bu anlaşma aynı zamanda iki devletli çözümü adeta ortadan kaldırmaya yöneliktir." dedi. 

Çavuşoğlu, öte yandan, İsrail-BAE anlaşmasıyla BAE'nin tek taraflı şekilde Arap Barış İnsiyatifini ortadan kaldırmaya çalıştığına işaret ederek, bunun Filistin davasına hizmet eden bir anlaşma olmadığını kolaylıkla söyleyebileceklerini aktardı. 

Bakan Çavuşoğlu, "Zaten Abu Dabi yönetimi, yıllardır Filistin yönetimini zayıflatmak için (Hamas ile Fetih Hareketinden ihraç edilen Muhammed) Dahlan'ı iş başına getirmek için her türlü oyunları çevirdi. Orayı zayıflatıyor. Niye? İsrail'in işgal planına destek olmak için yapıyor. (BAE) Bazı Arap ülkelerine de özellikle Filistin konusunda 'Sessinizi falan çıkarmayın.' diye baskı yapan bir ülke. Bölgenin istikrarsızlığı için sürekli çaba sarf eden bir ülke. Dolayısıyla kendi çıkarları için ya da kendi çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet ettiğini de açık ve net şekilde söylüyoruz."

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