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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Güvenlik, istikrar ve refahı artırma konusunda önemli kararlar verdik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan arasında birçok alanda ilişkileri geliştirme kararı aldıklarını belirterek, "Güvenlik, istikrar ve refahı artırmak için önemli adımlar atmaya karar verdik." dedi.

Ekip   | 13.01.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Güvenlik, istikrar ve refahı artırma konusunda önemli kararlar verdik Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zirvede birçok alanda birlikte çalışma konusunda karar aldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Güvenlik, istikrar ve refahı artırmak için önemli adımlar atmaya karar verdik. Zirve toplantımızın birincisini 2017'de Bakü'de gerçekleştirdik şimdi sıra Türkiye'de. Bugün bu formattaki toplantıları daha sıklıkla gerçekleştirmeye karar verdik. Yani 3-4 yıl beklememize gerek yok." diye konuştu. 

Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la yaptıkları üçlü toplantıda ülkeler arası ilişkileri geliştirmenin önemine de değindiklerini belirterek, "Özellikle ulaştırma ve enerji alanında altyapının geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğundan bahsettik." değerlendirmesini yaptı.

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