Euro
8.82
Dolar
7.34
BIST 100
1,528.94
Altın
1,724.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci sorularını yanıtlıyor
logo
Dünya

Diriliş Ertuğrul dizisini izleyen Şamlı aile, Osmanlı kültüründen etkilendi

Suriye'nin İdlib ilinde yaşayan Şamlı Şaban ailesi, ilgiyle izledikleri Türk dizisi sayesinde dönemin gelenek ve göreneklerini uygulamaya başladı.

Mehmet Burak Karacaoğlu,Ahmet Karaahmet   | 02.03.2021
Diriliş Ertuğrul dizisini izleyen Şamlı aile, Osmanlı kültüründen etkilendi Fotoğraf: Muhammed Abdullah/AA

İdlib

TRT 1'de 2014-2019 arasında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisini izleyen Şaban ailesi, karakterlerin geleneksel kostümlerini giyerek, at binmeye merak sardı.

Beşşar Esed rejiminin saldırılarıyla 4 yıl önce Şam'dan göç ederek İdlib'in Sarmada beldesine sığınmak zorunda kalan Musa Şaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dizi sayesinde çocuklarıyla Osmanlı kültüründen etkilendiklerini söyledi.

Oyuncuların giysilerinin çocukların ilgisini çektiğini anlatan Şaban, "Çocukların talebi üzerine Türkiye'deki bir arkadaşıma kostümleri sipariş verdik. Çocuklar kostümle ata binerken çok mutlu oluyor." dedi.

"Diziler sayesinde gizlenen gerçekleri öğrendik"

Şaban, "Türk dizilerini 3 çocuğumla takip ettik. Arapça dublajı yapıldıktan sonra Osmanlı Devleti'nin geleneklerini ve görenekleri anlayarak uygulamaya başladık." ifadesini kullandı.

TRT 1'de 2014-2019 arasında yayımlanan Diriliş Ertuğrul'un tüm bölümlerini izlediğini ifade eden Şaban, "Osmanlı Devleti'nin 'işgalci ve baskıcı' bir devlet olduğu öğretiliyordu. Yayınlanan diziler sayesinde gizlenen gerçekleri öğrendik." şeklinde konuştu.

"Osmanlı dizilerini çok seviyorum"

Musa Şaban'ın 11 yaşındaki kızı Yemen, "Boş zamanlarımda babamın Türkiye'den getirdiği kostümü giyerek Cevher isimli ata biniyorum. Osmanlı dizilerini çok seviyorum. Tek hayalim Kudüs'ü fethetmek." dedi.

İkinci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Leen Şaban, Osmanlı dizilerini severek izlediğini dile getirdi. Şaban, "Ertuğrul'un eşi Halime hatunun kostümlerini getirttik." diye konuştu.

6. sınıf öğrencisi Gassan Şaban da Osmanlı tarihini çok merak ettiğini, babasına sürekli bununla ilgili soru sorduğunu dile getirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı okullardaki kitaplarda Osmanlı devleti "işgalci ve Arap düşmanı" olarak gösteriliyor. Halkın bu sayede küçük yaşlardan itibaren Osmanlı'ya düşman olması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (02 Mart 2021)
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 115 milyonu geçti
Vaka artışı devam eden Trakya'da 243 bin 558 Kovid-19 aşısı yapıldı
Twitter Kovid-19 aşılarıyla ilgili yanlış içeriklerin paylaşımını önlemek için çalışma başlattı
AB 'aşı sertifikası' çalışmasına belirsizlikler içinde başladı

Benzer haberler

Diriliş Ertuğrul dizisini izleyen Şamlı aile, Osmanlı kültüründen etkilendi

Diriliş Ertuğrul dizisini izleyen Şamlı aile, Osmanlı kültüründen etkilendi