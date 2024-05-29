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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Danimarka, Ukrayna'ya verdiği silahların Rusya topraklarında kullanılmasına yeşil ışık yaktı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'nın, Danimarka silahlarını "uluslararası hukuk" çerçevesinde kaldığı sürece Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiklerini belirtti.

Salih Okuroğlu, Muhammet Nazım Taşcı  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Danimarka, Ukrayna'ya verdiği silahların Rusya topraklarında kullanılmasına yeşil ışık yaktı Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

Ankara

Frederiksen, Ukrayna'ya verilen Danimarka silahlarına ilişkin, devlet televizyonu TV2'ye açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in müttefik ülkelerce Ukrayna'ya tedarik edilen silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılabilmesi gerektiği yönündeki sözlerini hatırlatan Başbakan Frederiksen, "Ukrayna'ya hibe ettiğimiz silahları, uluslararası hukuka uygun olduğu takdirde Ukrayna dışında da yani Rus hedefleri üzerinde kullanabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna'ya verilen silahların "Rusya'daki hedeflerde de kullanılmasını" istemişti

Stoltenberg'in "The Economist" dergisine verdiği demeçte, "Ukrayna'ya silah sağlayan müttefik ülkelerden, NATO silahlarının Rusya'daki askeri hedefleri vurmak üzere kullanılmaması konusundaki kararlarını geri çekmesini istemesi", müttefik ülkeler arasında tartışmalara yol açmıştı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bugün Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna'da devam eden çatışmanın "bir saldırı savaşı" olduğuna dikkati çekerek, "Rusya başka bir kıtaya saldırmış, başka bir ülkeyi işgal etmiştir. Ukrayna'nın da ulusal hukuka göre kendini savunma hakkı ve meşru müdafaa hakkı vardır. Buna Ukrayna dışındaki hedefleri, Rusya'daki askeri hedefleri vurmak da dahildir." diye konuşmuştu.

Stoltenberg, müttefik ülkelerden tedarik edilen silahların Rus topraklarını vurmak için kullanılmasına yönelik izne silahı veren ülkeler tarafından karar verildiğine işaret ederek, bazı müttefiklerin bu doğrultuda silahların kullanılmasına kısıtlama getirirken bazılarının ise getirmediğini, kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

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