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Dünya

Danimarka, Grönland'ı ziyaret edecek ABD heyetine tepki gösterdi

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'li heyetin Grönland'a yapmayı planladığı ziyaretin kadrosu ile zamanlamasını, "sorunlu" ve "saygısızca" diye nitelendirdi.

Salih Okuroğlu  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Danimarka, Grönland'ı ziyaret edecek ABD heyetine tepki gösterdi

Ankara

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in eşi Usha Vance'in de aralarında bulunduğu ABD'li heyetin Grönland'a yapmayı planladığı ziyaretin kadrosu ile zamanlamasını, "sorunlu" ve "saygısızca" diye nitelendirdi.

Danimarka merkezli "DR"ın haberine göre, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'li heyetin Grönland'a yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rasmussen, ABD'nin adaya yönelik diplomatik açılımlarının tesadüf değil stratejik olduğunu belirterek, "Bunlar rastgele turistler değil." dedi.

Danimarka'nın özellikle Grönland'daki son seçimlerin ardından ABD'nin adanın siyasi konumunu etkilemeye yönelik her türlü girişimine direneceğini vurgulayan Rasmussen, "ABD'nin güçlü bir NATO müttefikiyiz, ancak büyük bir müttefikin diğerinin egemenliğine meydan okuduğu bir duruma sahip olamayız." diye konuştu.

Rasmussen, ABD'li heyetin Grönland'a yapacağı ziyaretin kadrosu ile zamanlamasının "sorunlu" ve saygısızca" olduğunu ifade etti.

Aralarında ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in eşi Usha Vance, Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın da bulunduğu heyet, 27-29 Mart'ta, Grönland'ı ziyaret edecek.

Trump'ın Grönland'la ilgili açıklamaları

Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor.

ABD lideri, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini savunarak, adanın mülkiyet ve kontrolünün sağlanmasını "mutlak bir zorunluluk" olarak nitelendirmişti.

Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Grönland yönetimi ise bu söylemlere karşı adanın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken, Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor.

Öte yandan AB, Trump'ın "ilhak" tehditlerine karşı "yeterince güçlü bir tepki vermemekle" eleştiriliyor.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bir bölge olan Grönland, ülkeye yaklaşık 2 bin 900 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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