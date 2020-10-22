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Dünya, Sudan

Sudan da İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı aldı

Sudan, ABD aracılığıyla yürütülen müzakerelerin ardından İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı aldı.

Esat Fırat   | 22.10.2020
Sudan da İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı aldı

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Isarel Hayom gazetesinin haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile yaptığı ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmalarından sonra Sudan'ın da bu sürece dahil olduğu belirtildi.

Haberde, Sudan ile ABD arasında devam eden müzakerelerin ardından Hartum yönetiminin Tel Aviv ile ilişkilerin normalleştirilmesi kararı aldığı ifade edildi.

"Tarihi bir adım" 

Kararın, "tarihi bir adım" olarak nitelendirildiği haberde, ABD'nin de bu adımın bir parçası olarak Sudan'ı "terörizmi destekleyen ülkeler listesi"nden çıkaracağı kaydedildi.

İsrail'in Walla haber sitesini göre, dün İsrail'e ait özel bir jet, direkt uçuşla Hartum'a gitmişti. Haberde, bu durumun ABD'nin arabuluculuğuyla Tel Aviv ile Hartum arasındaki normalleşme anlaşmasının sonuçlanması çerçevesinde devam eden temaslarla ilgili olduğu ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da dün verdiği basın brifinginde, ABD'li terör kurbanları ve aileleri için Washington yönetiminin talep ettiği 335 milyon doları ödemesinin ardından Sudan'ı terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarma işlemlerine başladıklarını açıklamıştı. Bunun nihai sonuca ulaşmasının İsrail ile normalleşme sürecine de bağlı olduğunu ifade eden Pompeo, Hartum yönetiminden normalleşme sürecinin hızlı şekilde gerçekleştirilmesini umduğunu söylemişti.

Pompeo, "Sudan yönetiminin İsrail'i tanımasını ve ilişkilerini geliştirmesini istiyoruz. Bu bağımsız kararı vermenin neden Sudan hükümetinin çıkarına olduğunu vurgulamak adına onlarla gayretle çalışıyoruz." demişti.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasında yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile anlaşmaya vardığını açıklamasıyla aleni hale geldi.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

İsrail basını ve uzmanlara göre, İsrail ile normalleşme sürecinde sırada Umman ile Suudi Arabistan'ın yanı sıra Sudan vardı.

Sudan'ın bu kararına ilişkin Hartum ve Tel Aviv makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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