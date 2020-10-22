Euro
9.26
Dolar
7.81
BIST 100
1,211.51
Altın
1,917.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan güçleri Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildi

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin, Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi.

Ruslan Rehimov   | 22.10.2020
Ermenistan güçleri Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildi

Bakü

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin, Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildiği kaydedildi.

Açıklamda, Hocavend istikametinde bulunan Ermenistan ordusunun 155. topçu alayına ait D-20 bataryasının personeli arasında çok sayıda yaralının olduğu, araç eksikliği ve yolların kapalı olması nedeniyle yaralıların tahliye edilemediği belirtildi.

Hadrut'un kuzeyindeki topçu birliklerine yeni gelen gönüllülerin atış mevzilerini terk ederek kaçtıkları, Ağdere yönündeki 5. muhrip alayına Azerbaycan ordusunun top atışları sonucu çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Alayın 3. tabur komutanının kaybolduğu, kurmay başkanın ise öldürüldüğü, yeraltı sığınağının imha edilmesi sonucu Ermenistan güçleri arasında önemli can kaybının olduğu kaydedildi.

Ermenistan ordusunun 543. alayına açtığı ateş sonrasında alay komutanının yaralandığı, yardımcısının öldürüldüğü ifade edildi. Alayın 1. taburunun komutanının, komutan yardımcısının, havan topu bölüğünün komutanlarının da öldüğü, 1. taburun bir bölüğünün personelinin savaşa girmeyi reddettiği belirtildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı görülüyor
Ürdün'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi bekleniyor
Brezilya'da Oxford'un geliştirdiği Kovid-19 aşısı deneylerine katılan bir gönüllü doktor öldü
AB liderleri Kovid-19 toplantısı yapacak

Benzer haberler

Ermenistan, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze fırlattı

Ermenistan, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze fırlattı

Ermenistan güçleri Gubadlı istikametinde bazı önemli tepe ve mevzilerden kayıp vererek geri çekildi

Çavuşoğlu ve Bayramov Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Ermenistan'ın füze saldırısında evleri yıkılan Genceliler üniversite yurdunda kalıyor

Ermenistan'ın füze saldırısında evleri yıkılan Genceliler üniversite yurdunda kalıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Karabağ'da PKK'lılar Ermenistan'ın ilk savunma hattında görevlendiriliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Karabağ'da PKK'lılar Ermenistan'ın ilk savunma hattında görevlendiriliyor
NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz

NATO: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz