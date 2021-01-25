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Dünya

CENTCOM Komutanı McKenzie'den İran mesajı: Artık ABD politikasını geri getirecek yeni bir yönetim var

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral McKenzie, eski ABD Başkanı Trump döneminin son günlerinde İran ile savaşın eşiğinden döndüklerini ancak artık yeni yönetimle ABD'nin eski politikasının geri geleceğini söyledi.

Kasım İleri   | 25.01.2021
CENTCOM Komutanı McKenzie'den İran mesajı: Artık ABD politikasını geri getirecek yeni bir yönetim var

Washington

ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması sonrasında Orta Doğu'ya seyahat eden ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin göreve gelmesi ile ABD ve İran ilişkilerinin "fırsat dönemine" girdiğini söyledi.

Donald Trump'ın görevdeki son haftalarında İran ile ABD arasında artan bir tehdit dalgasının söz konusu olduğunu anlatan McKenzie, İran'a karşı caydırıcı davrandıklarını ve amaçlarının "savaşı engellemek" olduğunu ifade etti.

İran'ın Irak'ta ve bölgede doğrudan ABD'yi hedef almadığını ancak Irak'ta destekledikleri güçlerin faaliyetlerinin devam ettiğini kaydeden McKenzie, "Genel olarak onlar da (İran) desteklediği güçlere o sırada bir savaş çıkarmanın doğru bir zaman olmadığını söylediler. Tabii tüm bu olanlar sadece askeri boyutla alakalı değil. İran'ın da yeni yönetimi beklediğine ve işlerin değişip değişmeyeceğine yönelik siyasal hesaplamalar yaptığına eminim." dedi.

McKenzie, "Artık ABD politikasını geri getirecek yeni bir yönetim var." ifadesini kullandı.

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