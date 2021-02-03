Danimarka’da Kovid-19'un hızlı yayılan tipi B.1.351 görüldü
Güney Afrika’da ortaya çıkan, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış hızlı yayılan türüne Danimarka’da 5 kişide rastlandı.
Kopenhag
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Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yurt dışından Danimarka’ya gelen 5 kişide, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipi B.1.351 tespit edildiğini bildirdi.
Heunicke, söz konusu 5 kişi ve yakın çevresinin izolasyonda tutulduğunu kaydetti.
Danimarka’da daha önce İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19’un daha hızlı yayılan tipi B.1.1.7 de görülmüştü.
Bakan Heunicke, B.1.1.7’nin, mart ayındaki vakaların yüzde 80’ini oluşturduğunu düşündüklerini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.