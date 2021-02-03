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Dünya, Koronavirüs

Danimarka’da Kovid-19'un hızlı yayılan tipi B.1.351 görüldü

Güney Afrika’da ortaya çıkan, yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış hızlı yayılan türüne Danimarka’da 5 kişide rastlandı.

Davut Çolak   | 03.02.2021
Danimarka’da Kovid-19'un hızlı yayılan tipi B.1.351 görüldü

Kopenhag


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yurt dışından Danimarka’ya gelen 5 kişide, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan tipi B.1.351 tespit edildiğini bildirdi.

Heunicke, söz konusu 5 kişi ve yakın çevresinin izolasyonda tutulduğunu kaydetti.

Danimarka’da daha önce İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19’un daha hızlı yayılan tipi B.1.1.7 de görülmüştü.

Bakan Heunicke, B.1.1.7’nin, mart ayındaki vakaların yüzde 80’ini oluşturduğunu düşündüklerini ifade etti.

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