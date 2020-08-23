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Spor, Futbol

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın bir personelinde koronavirüs tespit edildi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın bir personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Emrah Oktay   | 23.08.2020
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın bir personelinde koronavirüs tespit edildi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımın oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlar, Kovid-19 PCR testinden geçti. Gerçekleştirilen testler sonrası bir personelin sonucunun pozitif olduğu tespit edildi.

Klinik şikayeti olmayan çalışan için izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.

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