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Dünya

Cumhuriyet'in 100. yılı için yazılan mektup Nobel ödüllü Sancar'a teslim edildi

"2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında yazılan mektup, ABD'de yaşayan 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'a ulaştırıldı.

Can Hasasu  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Cumhuriyet'in 100. yılı için yazılan mektup Nobel ödüllü Sancar'a teslim edildi Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Washington

İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği Bölümü mezunu İpek Kışlalı, PTT tarafından 2002 yılında düzenlenen "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası" kapsamında Temmuz 2002'de gelecekte Nobel almaya hak kazanmış bir Türk bilim insanı için tek sayfalık bir mektup kaleme aldı.

Kampanya kapsamında yazılan mektuplar 29 Ekim'de sahiplerine ulaştırılırken 21 yıl önce yazılan mektup, 2015'te Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Sancar'a PTT zarfında teslim edildi.

Sancar mektubu, Kuzey Carolina eyaletindeki Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi binasında açtı.

Kışlalı'nın yazdığı mektupta, her geçen gün bilimde aralanan kapılara yenilerinin eklendiği belirtildi.

Mektupta, "Ne var ki bugün, 2002'de Türkiye'mizin bilimdeki adımlarının ne kadar aheste olduğunu görerek, gelecekteki durumumuzu merak etmekle yetiniyoruz. Bu mektup elinize geçtiğinde bilimde adımlarımızın hızlandığını, uluslararası saygınlığımızın arttığını bilerek gururlanabiliriz. İnsanlığın geleceğine katkıda bulunan bir Türk'ün Nobel ödülüyle taçlandırılmaya aday olmasından dolayı duyduğumuz derin mutluluğu size hatırlatmak isterim. Bu vesileyle milletimizin ve insanlığın yararına yapmakta olduğunuz bilimsel çalışmalar ve Nobel'i Türk bilim insanlarına yaklaştırdığınız için sizi yürekten tebrik etmeyi bir borç biliyorum. Ayrıca 100. yılın verdiği coşkuyla Cumhuriyet Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadeleri kullanıldı.

Sancar'dan mektup için teşekkür

Mektubu başından sonuna kadar okuyan Sancar, "İpek Hanım'a bu içten mektubu için çok teşekkür ederim. İnşallah bir gün görüşebilme fırsatımız olur. Türkiye'mizin bilim alanındaki durumunu konuşur ve bilimde gerçekten önemli adımlar attığımız, Batı ülkeleri seviyesine yaklaştığımızı konuşuruz." dedi.

"2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup Kampanyası"

PTT AŞ, 2002 yılında "2023'e Cumhuriyetimizin 100. Yılına Mektup" Kampanyası düzenledi.

PTT AŞ'nin geçmişten geleceğe köprü kurmayı ve gelecek nesillere miras bırakılacak anlamlı bir hatıra oluşturmayı amaçlayan sosyal sorumluluk kampanyası kapsamında kaleme alınan mektuplar, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında sahiplerine iletilmek üzere yıllarca muhafaza edildi ve özel bir çalışma yürütülerek mektupların sahibine ulaşması sağlandı.

Sancar'a gönderilen mektup belli bir adres yerine, gelecekteki bir başarının sahibine gönderilmiş olmasına rağmen, yetkililer mektubu Kuzey Carolina'daki Türk bilim insanı Sancar'a ulaştırmayı başardı.

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