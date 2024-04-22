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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini vurguladı.

Mustafa Hatipoğlu  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid ile bir araya geldi

Bağdat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi.

Bağdat Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele konularının ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile mücadele konusunda Irak'tan beklentilerinin bulunduğunu, Irak'ın terörün her türlüsünden arındırılması gerektiğini ifade etti.

Bağdat ile Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi arasındaki ilişkilerin rayına girmesinin ve Türkmenlerin hak ettiği konuma ulaşmalarının Irak'ın istikrarı için önemli olduğunu da belirten Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünü durdurmak için çabaların devam ettiğini, Müslüman ülkelerin bu süreçte birlik içinde hareket etmesinin gerektiğini kaydetti.

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