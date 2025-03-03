Çip üreticisi TSMC'nin ABD'de 100 milyar dolarlık yatırım planını açıklaması bekleniyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC'nin ABD'deki çip üretim tesislerine 100 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıklayacağı bildirildi.
Washington
ABD basınında yer alan haberlerde, TSMC Üst Yöneticisi (CEO) C.C. Wei'nin bugün Başkan Trump ile bir araya gelmesinin planlandığı aktarıldı.
Trump'ın, TSMC'nin gelecek 4 yıl içinde ABD'deki çip üretim tesislerine 100 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını duyuracağı kaydedildi.
Başkan Trump'ın programına ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Trump'ın bugün ABD yerel saatiyle 13.30'da bir yatırım duyurusu yapacağı bilgisi paylaşıldı.
TSMC, ilk olarak 2020'de ABD'nin Arizona eyaletinde yarı iletken fabrikası için 12 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.
Aralık 2022'de Arizona'da ikinci fabrikasını kurma kararı alan TSMC, Nisan 2024'te de Phoenix'te üçüncü fabrikasını inşa etme planını duyurmuş ve ABD'deki toplam yatırımını 65 milyar doların üstüne çıkarmıştı.
ABD yönetimi ise Kasım 2024 TSMC ile ülkedeki çip üretimi yatırımı için nisanda yaptığı ön anlaşmanın ardından şirkete 6,6 milyar dolar doğrudan finansman sağlamayı kesinleştirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.