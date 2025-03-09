Çinli araştırmacılar, Antarktika'da 6 yeni bakteri cinsi keşfetti
Çinli araştırmacıların, Antarktika'da 6 yeni cins ve 7 yeni tür bakteri keşfettikleri bildirildi.
Ankara
Xinhua'nın haberine göre, Çin Kutup Araştırmaları Enstitüsünden (PRIC) araştırmacılar, Antarktika'daki çalışmalarının bulgularını açıkladı.
Araştırmacılar, 3 bin 500'ü aşkın kutup mikroorganizması varyantının "muhafazasını standartlaştırarak" 185 cinsten yaklaşık 30 bin örnek topladı.
Birçok yolculuk sırasında toplanan numunelerin incelenmesi sonucu Antarktika'da 6 yeni cins ve 7 yeni tür bakteri keşfeden araştırmacılar, bu mikroorganizmaların biyolojik genetik ve cins çeşitliliği araştırmaları için önemli olduğunu vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.