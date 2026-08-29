Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Yeni düzenleme ile aile hekimlerimize Leflunomid reçeteleme yetkisi tanındı, nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı." açıklamasını yaptı.

Bakan Memişoğlu: Yeni düzenleme ile aile hekimlerimize Leflunomid reçeteleme yetkisi tanındı Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Yeni düzenleme ile aile hekimlerimize Leflunomid reçeteleme yetkisi tanındı, nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı." açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ilişkin paylaşımda bulundu.

Sağlık sistemini güçlendiren adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirten Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni düzenleme ile aile hekimlerimize Leflunomid reçeteleme yetkisi tanındı, nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı, eczanelerimizde hazırlanan majistral ilaçlara sağlanan destek yüzde 40 oranında artırıldı, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacı geri ödeme kapsamına dahil edildi, çocuk cerrahisi tarafından yapılan yüksek zorluk dereceli cerrahi işlemler ödeme kapsamına alındı. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."