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Dünya, Koronavirüs

Çin'den, Kuzey Kore'ye Kovid-19 ile mücadelede destek mesajı

Çin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Kuzey Kore'ye destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Zehra Ulucak   | 09.05.2020
Çin'den, Kuzey Kore'ye Kovid-19 ile mücadelede destek mesajı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Kuzey Kore'ye destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisine gönderdiği mesaja, teşekkür ederek yanıt verdi.

Kim'in "samimi mesajını almaktan çok memnun olduğunu" belirten Şi, iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

Kuzey Kore'de "halkın sağlığına ve salgının önlenmesine" büyük önem verdiğini belirten Şi, Çin'in, Kovid-19 ile mücadelede Kuzey Kore ile iş birliğini artırmaya ve bu ülkeye ihtiyaçları doğrultusunda, "kapasite dahilinde" destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Pyongyang tarafından virüse karşı alınan önlemlerin olumlu sonuç verdiğini kaydeden Şi, hem Çin hem de Kuzey Kore ve uluslararası toplumun ortak çabalarıyla, "Kovid-19'a karşı bu mücadelede nihai zaferin elde edileceğine" dair inancını paylaştı.

Kim'in gönderdiği mesaj

Kim, Şi'ye gönderdiği mesajda, "Çin Devlet Başkanı'nı tebrik ettiğini, benzeri görülmemiş salgına karşı savaşta zafer kazanma şansını elde etmesini takdirle karşıladığını" belirtmişti.

Kuzey Kore'de şimdiye kadar açıklanan herhangi bir Kovid-19 vakası bulunmazken ülkede binlerce kişinin, virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi gözetim altında tutulduğu iddia edilmişti.

Kim hakkındaki söylentiler

Son birkaç haftadır Kim'in sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler çıkmıştı.

Söylentilerin ardından Kim'in, başkent Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken çekilen fotoğraf ve videoları yayımlanmıştı.

Kim'in ortaya çıkması, hakkındaki spekülasyonları sonlandırsa da bazı yorumcular, yürüyüşünde bir tuhaflık olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore liderinin ameliyat olmadığını açıklamıştı.

NIS yetkililerince milletvekillerine yapılan bilgilendirmede, Kuzey Kore'ye, ocak ayında sınırını kapatmadan önce Çin'den giriş yapıldığı, dolayısıyla ülkede Kovid-19 salgını olabileceği uyarısında da bulunulmuştu.

Çin ile sınırların kapatılmasından bu yana Kuzey Kore'de ekonomik zorlukların arttığı da belirtilmişti.

Diğer yandan, merkezi Güney Kore'de bulunan ve internetten yayın yapan Daily NK gazetesinde mart ayı başında yer alan habere göre, bazı kaynaklar, Kovid-19'la bağlantılı olduğu iddia edilen semptomlar gösteren ve hayatını kaybeden ya da karantinaya alınan kişiler hakkında istatistik tutulduğunu ancak bilgilerin gizlendiğini ileri sürmüştü.


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