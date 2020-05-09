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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastanelerde incelemelerde bulundu.
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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 346 arttı

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 346 artarak 31 bin 587 oldu.

İlyas Tayfun Salcı   | 09.05.2020
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 346 arttı Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı/AA

London


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 346 artarak 31 bin 587 oldu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps'ın günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hastane, huzurevi ve kendi evlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 346 artarak 31 bin 587’ye yükseldi.

Ülkede bir günde yapılan 96 bin 878 testle 3 bin 896 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 215 bin 260'a çıktı.

"Gevşeme" yol haritası yarın açıklanacak

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan ve 16 Nisan'da uzatılan kısıtlamaların süresi bugün doldu ancak hükümetin "gevşeme" konusunda belirlediği yol haritası Başbakan Boris Johnson tarafından yarın açıklanacak.

Ülkede kısmi karantina kapsamında sokağa çıkışlar kısıtlanırken, sadece marketler, eczaneler ile paket servisi yapan restoranlar hizmet verebiliyor.

İngiltere, Kovid-19'a bağlı ölüm sayısı bakımından dünyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor.

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