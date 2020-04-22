Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 54'e çıktı
Hollanda'da, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 4 bin 54'e ulaştı.
Rotterdam
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.
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Buna göre, hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 124 artarak 10 bin 21 oldu.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 708 artarak 34 bin 842'ye çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 138 artışla 4 bin 54'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.