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Koronavirüs

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 54'e çıktı

Hollanda'da, yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 4 bin 54'e ulaştı.

Abdullah Aşıran   | 22.04.2020
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 54'e çıktı

Rotterdam

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Buna göre, hastanede tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 124 artarak 10 bin 21 oldu.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 708 artarak 34 bin 842'ye çıktığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 138 artışla 4 bin 54'e yükseldi.

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