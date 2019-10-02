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Dünya, Cemal Kaşıkçı

Hollanda'da Kaşıkçı'nın adı sokağa verildi

Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa bir günlüğüne, katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın adını verdi.

Abdullah Aşıran   | 02.10.2019
Hollanda'da Kaşıkçı'nın adı sokağa verildi

Lahey

Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın adı, sembolik olarak bir günlüğüne "Kaşıkçı Kanalı" oldu.

Uluslararası Af Örgütü Hollanda Şubesi tarafından, Suudi Arabistan'ın Lahey Büyükelçiliğinin bulunduğu "Kral Kanalı" sokağına, geçen yıl İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda katledilen Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın adı verildi.

Büyükelçiliğin girişindeki kaldırıma yerleştirilen seyyar sokak tabelasında "Kaşıkçı Kanalı"nın yanı sıra "Suudi Arabistan tarafından öldürülen gazeteci" yazısı da yerleştirildi.

Örgüt, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin üzerinden tam bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Suudi Arabistan bunu aslında unutmak istiyor. Biz unutmayacağız. Bu sebeple bugün Lahey'deki büyükelçiliğin bulunduğu sokağın adına onun adını verdik." ifadelerini kullandı.


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