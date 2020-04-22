Almanya'da Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 5 bini geçti
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı.
Berlin
Almanya'da eyalet sağlık bakanlıklarıyla yerel sağlık dairelerinden alınan ve Risklayer şirketi ile Karlsruhe Teknoloji Enstitüsünce derlenen Kovid-19'a ilişkin son rakamlar, Tagesspiegel gazetesinde yayımlandı.
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Buna göre, Almanya'da son 24 saatte vaka sayısı 1388 artarak 148 bin 453’e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 224 artarak 5 bin 86'ya yükseldi.
Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 95 bin 200 oldu.
Bavyera, 39 bin 344 vaka ve 1480 ölüyle ülkede Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet oldu.
Bavyera'yı 30 bin 202 vaka ve 1130 ölüyle Baden-Württemberg, 30 bin 198 vaka ve 976 ölüyle Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti takip ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.