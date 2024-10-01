Dolar
34.20
Euro
37.96
Altın
2,649.34
ETH/USDT
2,636.10
BTC/USDT
63,859.00
BIST 100
9,540.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı kutlanıyor

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü olan Ulusal Gün, ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Emre Aytekin  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı kutlanıyor Fotoğraf: Emre Aytekin/AA

Pekin

Ulusal Gün vesilesiyle dün akşam başkent Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda resepsiyon düzenlenirken meclisin bulunduğu Tienanmın Meydanı, özel dekoratif malzemeler ve ışıklarla donatıldı.

Meydanda Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zıdong'un portresinin bulunduğu eski İmparatorluk Sarayı "Yasak Şehir"in güney cephesi aydınlatılırken meydanın ortasına Ulusal Gün'e özel dev çiçek buketi yerleştirildi.

1912'de Çin Cumhuriyeti'ni kuran Sun Yat-sen'in portresi de alanda Mao'nun portresinin karşısına konumlandırıldı. Komünist rejim, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde siyasi faaliyette bulunan milliyetçi Sun'u, modern Çin'in kurucu lideri olarak görüyor.

Tienanmın Meydanı'nda bayrak töreni

Ulusal Gün vesilesiyle sabah Tienanmın Meydanı'nda geçit töreni yapılmadı, geleneksel bayrak töreni gerçekleştirildi. Çin Halk Kurutuluş Ordusu askerlerinden oluşan tören kıtası, Çin Halk Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.

Ülkede, cumhuriyetin kuruluşunun 10 yıllık dönümlerinde geçit törenleri yapılıyor. 70. yılının kutlandığı 2019'da askeri geçit töreni gerçekleştirilmişti.

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Torul Baraj Gölü'nde sular çekilince tarihi köprü ortaya çıktı
Elazığ'dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki göl ve göletlere 25 milyon sazan yavrusu takviyesi
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı hukuksuz bir işgal girişimidir
Türkiye, BAE'nin Hartum Büyükelçilik konutuna yapılan saldırıyı kınadı

Benzer haberler

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı kutlanıyor

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yılı kutlanıyor

Eskimeyen senaryo: ABD'nin Tayvan'a silah satışı

Özbekistan'ın dış ticaretinde Çin'in payı artıyor

Petrol ticaretinde yuanın, ABD dolarının yerine geçmesinin "uzun zaman" alması bekleniyor

Petrol ticaretinde yuanın, ABD dolarının yerine geçmesinin "uzun zaman" alması bekleniyor
Çin, kıtalar arası balistik füze testiyle küresel güç denklemindeki etkisini hatırlatıyor

Çin, kıtalar arası balistik füze testiyle küresel güç denklemindeki etkisini hatırlatıyor
Çin Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşlarının zorunlu karşılık oranlarını düşürdü

Çin Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşlarının zorunlu karşılık oranlarını düşürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet