Cezayir'de sel felaketinden etkilenen 260 aile tahliye edildi
Cezayir'in güneybatısında son günlerde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinden etkilenen 260 ailenin tahliye edildiği bildirildi.
Cezayir
Ülkenin resmi ajansı APS'de yer alan haberde, son günlerde etkili olan sağanaklarla sel felaketlerine maruz kalan bölgelerden yapılan tahliyelerle ilgili bilgi verildi.
Haberde, Cezayir'in güneybatısında yer alan Beşar vilayeti ve Beni Unif kentinde evlerinden tahliye edilen 260 ailenin geçici konaklama merkezlerine yerleştirildiği belirtildi.
Cezayir'in güneybatısındaki bölgelerde 9 Eylül Pazartesi gününden beri etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel meydana gelmişti.
Ülkedeki sivil savunma yetkilileri, Beni Unif bölgesinde sele kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaştıklarını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.