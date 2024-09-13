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Dünya

Cezayir'de sel felaketinden etkilenen 260 aile tahliye edildi

Cezayir'in güneybatısında son günlerde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinden etkilenen 260 ailenin tahliye edildiği bildirildi.

Abbas Mimouni, Mahmut Geldi  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Cezayir'de sel felaketinden etkilenen 260 aile tahliye edildi

Cezayir

Ülkenin resmi ajansı APS'de yer alan haberde, son günlerde etkili olan sağanaklarla sel felaketlerine maruz kalan bölgelerden yapılan tahliyelerle ilgili bilgi verildi.

Haberde, Cezayir'in güneybatısında yer alan Beşar vilayeti ve Beni Unif kentinde evlerinden tahliye edilen 260 ailenin geçici konaklama merkezlerine yerleştirildiği belirtildi.

Cezayir'in güneybatısındaki bölgelerde 9 Eylül Pazartesi gününden beri etkili olan şiddetli yağışlar sonucu sel meydana gelmişti.

Ülkedeki sivil savunma yetkilileri, Beni Unif bölgesinde sele kapılan bir kişinin cansız bedenine ulaştıklarını açıklamıştı.

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