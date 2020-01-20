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Dünya, Libya

Cezayir Libyalı tarafların diyaloglarına ev sahipliği yapmaya hazır

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Libya krizine çözüm bulunması için taraflar arasında bir diyalog sürecine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Abderrazak Boulkemh,Gülşen Topçu,Hamdi Yıldız   | 20.01.2020
Cezayir Libyalı tarafların diyaloglarına ev sahipliği yapmaya hazır

Cezayir

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya konferansında yaptığı konuşmada, Cezayir'in Libya krizinin tüm taraflarına eşit mesafede kalacağı ve aralarındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti.

"Cezayir, Libyalı taraflar arasındaki diyalog sürecine ev sahipliği yapmaya hazırdır." ifadesini kullanan Tebbun, konferansa katılanlara, ateşkesin sağlanması için bir yol haritası belirlenmesi ve taraflara silah ambargosuna bağlı kalınması çağrısında bulundu.

Tebbun Erdoğan ile Libya krizini görüştü

Tebbun, konferans kapsamında bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya krizini görüştü.

Cezayir'de son 1 yıldır yaşanan halk hareketleri sonucunda eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika istifa etmiş ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmış ve Abdulmecid Tebbun kısa süre önce ülkenin başına geçmişti.

Cezayir, Libya krizinin çözümüne dönük olarak diplomatik mekanizmaları harekete geçirerek Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Faiz es-Serrac, Tobruk'tan temsilciler heyeti ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Mısır ve İtalya dışişleri bakanlarıyla sıkı temaslarda bulundu.

Cezayir, 2015'te de Fas'taki Suhayrat Antlaşması öncesinde Libya'daki taraflar arasında yoğun arabuluculuk rolü üstlenmiş ve başarılı olmuştu.

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