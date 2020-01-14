Merkel'den Libya Konferansı için davet

Berlin
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak'ta Libya Konferansı için davette bulundu.
- Türkiye Libya'da barışın önünü açıyor
- Libya hükümeti: Rusya, ateşkes anlaşmasını imzalaması için Hafter'e baskı yapıyor
- Hafter, Libya’da barışa 'hayır' dedi
- Rusya Savunma Bakanlığı: Hafter'in istişareler için 2 güne ihtiyacı var
- BM Libya'daki taraflara ateşkese bağlı kalmaları çağrısı yaptı
- Hafter Trablus'a saldırı için takviye güç yığıyor
- ANALİZ: Suudi Arabistan’ın Libya politikası ve Türkiye karşıtlığının arka planı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'e hak ettiği dersi vermekten asla geri durmayacağız
- Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldı
- Libya'da ateşkes metnini Serrac imzaladı
- Milli Savunma Bakanı Akar: Dileğimiz bir an önce İdlib ve Libya'ya barışın gelmesi
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye olarak Libya'da bir ateşkes ve barış için üzerimize düşeni yaptık
- Rusya, Libya krizinin çözümü konusunda çaba göstermeye devam edecek
- Türkiye ve Rusya Libya'da kalıcı ateşkes için yoğun çaba sarf etti
Alman hükümetinin Basın ve Enformasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Almanya’nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin çalışmalarına eşlik etmek amacıyla Libya'ya ilişkin istişare sürecine eylül ayından beri zaman zaman ev sahipliği yaptığı anımsatıldı.
Buradaki hedefin bir grup ülke ve uluslararası örgütlerle Libya'daki uzlaşma süreci için BM'yi desteklemek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, son aylarda Libya konusunda Berlin'de çalışma düzeyinde çok sayıda toplantı yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, bu bağlamda Şansölye Merkel’in, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşerek 19 Ocak'ta devlet ve hükümet başkaları seviyesinde Libya Konferansı için Berlin'e davette bulunmaya karar verdiği aktarıldı.
Konferansa, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir’in yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderli Halife Hafter’in de konferansa davet edildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.