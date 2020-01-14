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Dünya, Libya

Rusya, Libya krizinin çözümü konusunda çaba göstermeye devam edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya krizinin çözümü konusunda çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Dmıtrı Chırcıu   | 14.01.2020
Rusya, Libya krizinin çözümü konusunda çaba göstermeye devam edecek

Kolombo

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sri Lanka Dışişleri Bakanı Dinesh Gunawardena ile başkent Kolombo'daki görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Libya ve Suriye meselelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

NATO'nun 2011'de Libya'yı bombaladığını hatırlatan Lavrov, "Bu yasa dışı maceranın sonuçlarını, başta Libya halkı olmak üzere hepimiz hala görüyoruz. Libya'nın devlet yapısı hala yok." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Türk ve Rus heyetler ile Libya'daki taraflar arasında, dün başkent Moskova'da görüşmelerin yapıldığını anımsatarak Libya krizinin çözümü konusunda henüz nihai sonuca ulaşılamadığına dikkati çekti.

Libya krizinin çözümüne ilişkin çabalarının birleştirilmesi gerektiğine işaret eden Lavrov, "Bu yönde çaba göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Lavrov, bazı savaşçı grupların, İdlib bölgesinde faaliyetlere devam ettiğine dikkati çekti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Teröristlerin birçoğu suyu bulandırmak için Libya'ya gidiyor. Suriye'nin kuzeydoğusundaki sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu sorun, ABD'nin orada yasa dışı bulunmasıyla ilgili. ABD, Fırat'ın doğusunda ayrılıkçılığı teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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