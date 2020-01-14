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Türkiye, Libya

Bakan Akar: Dileğimiz bir an önce İdlib ve Libya'ya barışın gelmesi

Bakan Akar, "Dileğimiz, bir an önce hem İdlib hem Libya'ya barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır." dedi.

Ali Kemal Akan   | 14.01.2020
Bakan Akar: Dileğimiz bir an önce İdlib ve Libya'ya barışın gelmesi

TBMM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dileğimiz, bir an önce hem İdlib hem Libya'ya barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır." ifadelerini kullandı.

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