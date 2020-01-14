'Dileğimiz bir an önce İdlib ve Libya'ya barışın gelmesi'

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dileğimiz, bir an önce hem İdlib hem Libya'ya barışın, huzurun gelmesi, akan kanın durmasıdır." ifadelerini kullandı.
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