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Politika

Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio ile görüştü.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 19.01.2020
Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi Fotoğraf: Fatih Aktaş /AA

Berlin/Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün düzenlenecek Libya Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile bir araya geldi. 

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Libya konulu Berlin Zirvesi'nin hazırlıklarını ve Akdeniz'de iş birliğimizi konuştuk." ifadelerini kullandı.


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