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Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 19.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi Fotoğraf: Fatih Aktaş / AA

Berlin, Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün düzenlenecek Libya Konferansı kapsamında bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye-ABD ilişkilerini ve Libya Konferansı'nı görüştük. Libya'da kalıcı ateşkes ile siyasi sürece dönüş için tüm aktörlerle temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

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