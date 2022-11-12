Cezayir’in Medea kentinde 4,5 büyüklüğünde deprem
Cezayir’in başkenti Cezayir’in güneyindeki Medea kentinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Cezayir
Cezayir Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezinden (CRAAG) yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 14.32’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Öte yandan Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da kentte şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasarın tespit edilmediği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.