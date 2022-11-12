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Dünya

ABD'nin en uzun ömürlüsü 115 yaşına girdi

ABD’nin Iowa eyaletinde yaşayan Bessie Hendricks, 115 yaşına girerek ülkenin en yaşlı kişisi unvanını korudu.

İslam Doğru   | 12.11.2022
ABD'nin en uzun ömürlüsü 115 yaşına girdi

New York

Yerel televizyon kanalı KCCI’ya göre, Hendricks, 115’inci doğum gününü kaldığı Shady Oaks bakımevinde en büyüğü 90 yaşında olan üç çocuğu ile birlikte kutladı.

1907'de doğan Hendricks, hayatı boyunca iki tünya savaşı ve 21 ABD Başkanı gördü.

110 yıldan fazla yaşayan kişilerin kaydını tutan Gerontology Araştırma Grubu’na göre, Hendricks, aynı zamanda dünyanın 4. en yaşlı kişisi konumunda bulunuyor.

Fransa’da halen hayatta bulunan 1904 doğumlu rahibe Lucile Randon, 118 ile dünyanın en yaşlı kişisi olarak biliniyor.

1997’de 122 yaşında ölen diğer bir Fransız Jeanne Louise Calment, dünyada en uzun yaşamış kişi olarak kayıtlara geçmişti.

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