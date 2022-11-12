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Dünya

Nepal'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Nepal'in başkenti Katmandu'nun kuzeyindeki Bajhang bölgesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Nuri Aydın   | 12.11.2022
Nepal'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Hindistan'ın Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), depremin merkez üssünün Katmandu'nun 440 kilometre kuzeyindeki Bajhang olduğunu açıkladı.

NCS, can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini belirtti.

Depremin Hindistan tarafında da hissedildiği bildirildi.

Nepal’in kuzeybatısında çarşamba meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi yaşamını yitirmişti.


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