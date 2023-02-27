Dolar
18.88
Euro
20.03
Altın
1,817.34
ETH/USDT
1,629.40
BTC/USDT
23,388.00
BIST 100
5,197.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "El ele vereceğiz, beraber Allah'ın izniyle biz buraları inşa edeceğiz. Bu sorunların tamamını çözeceğiz." dedi.

Aziz Aslan   | 27.02.2023
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etti Fotoğraf: Arda Küçükkaya - AA

Diyarbakır

Bakan Bozdağ, depremden etkilenen Diyarbakır'ın Hani ilçesini ziyaret etti.

Kaledibi Mahallesi ile Topçular Uysal Mezrasında da incelemelerde bulunan Bozdağ, vatandaşlara "geçmiş olsun" ve "taziye" dileklerini iletti.

Daha sonra çevredeki esnafı da Vali İhsan Su ile ziyaret eden Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Esnafın ve vatandaşın taleplerini dinleyen Bozdağ, deprem bölgelerinde yapılacak konutlara ilişkin şunları söyledi:

"Yani bir vatandaşa bir konut verdiğimizde müşterek tapusunu ona vereceğiz, müstakil olacak, kat mülkiyetine geçecek, tapu onun olacak. Herhangi bir hukuki ihtilaf, herhangi bir başka sorun da olmayacak. Sorunlu olan yerlerde dahi biz sorunsuz bir teslim yapacağız. O yüzden de bu konularda da ileride birtakım sorunlar, geçmişte bazı yerlerde yaşandı, bunların yaşanmaması için de bizim yapacağımız her işte hukuksal açıdan da sorun olmayacak işler yapacağız."

"Bir yıla ihtiyacımız var." diyen Bozdağ, "Sizden bir yıllık zaman ve bu sürede bize sabır göstermenizi istiyoruz. Allah'ın izniyle bir yıl sonra da göreceksiniz. El ele vereceğiz, beraber Allah'ın izniyle biz buraları inşa edeceğiz. Bu sorunların tamamını çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önümüzdeki dönem içerisinde bu adımları atacağını dile getiren Bozdağ, "Son 20 yıl içinde Türkiye'de TOKİ, 1 milyon 500 bin konutu vatandaşımıza teslim etmiş durumda. Deprem bölgesinde bu konutların hiçbirinde hasar yok. Sağlam yapıldıkları bu deprem vesilesiyle de görülmüş oldu." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'de fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etti
İzmir Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'daki ilçe belediyelerinden afetzedelere destek

Benzer haberler

Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etti

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

İzmir Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

İstanbul'daki ilçe belediyelerinden afetzedelere destek

İstanbul'daki ilçe belediyelerinden afetzedelere destek
Depremden etkilenen 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandı

Depremden etkilenen 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandı
Kayseri'de 42 bin 746 depremzede misafir ediliyor

Kayseri'de 42 bin 746 depremzede misafir ediliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet